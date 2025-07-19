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賴清德幕僚高調穿軍服 蕭旭岑：恐造成賴政府決策體制紊亂

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
圖為賴清德總統任副總統時（中）出席「中華民國第61屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公布記者會」致詞。賴清德離去時揮手向工作人員與民眾致意，旁為現任總統辦公室主任陳羿伶，當時為副總統辦公室主任。聯合報資料照
圖為賴清德總統任副總統時（中）出席「中華民國第61屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公布記者會」致詞。賴清德離去時揮手向工作人員與民眾致意，旁為現任總統辦公室主任陳羿伶，當時為副總統辦公室主任。聯合報資料照

為期10天9夜的漢光演習於18日落幕，不過根據「上報」報導，賴清德總統辦公室主任陳羿伶事後於個人臉書上傳自己的著軍服照，提到「打掉重練」、「加緊腳步推動改革」等，引政壇關注。曾任總統府副秘書長的馬英九基金會執行長蕭旭岑今晚表示，總統幕僚須有法律和政治上的分際，否則易與行政院部會首長產生扞格，恐造成賴政府決策體制紊亂，且文人幕僚不該穿上軍服，關鍵時刻軍方將領難道要聽總統幕僚的？如果賴總統堅持讓陳羿伶享有這麼大的權力，就要承擔風險。

上報報導，陳羿伶在漢光演習結束後，在個人臉書貼文，表示本次演習是「打掉重練，一步步推進。一年來，加緊腳步推動改革。」她稱讚賴清德，「雖然困難重重，在每一次的內部會議，都能感受總統守護國家的強大決心。」

不過，最值得注意的是，上報報導指出，陳羿伶的貼文附上自己穿著綠色迷彩軍服的照片，文末標註主題標籤「紀念第一次著軍服」、「漢光的臂章很美」等。陳此舉引發綠營內部反彈，報導稱，以往總統幕僚多是退居二線，在總統身後默默運籌帷幄，少有人如此高調。

據上報報導，這也非陳羿伶首次高調參與國防相關事務，去年6月賴清德參加黃埔校慶典禮，除了國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮及三軍軍官隨行外，陳羿伶也在其中。當時媒體人姚惠珍質疑，陳羿伶在該場合並不合理，指陳有如北韓領導人金正恩胞妹，是「台灣金與正」。

針對陳羿伶的行徑，蕭旭岑表示，無論是政務官的總統府秘書長、副秘書長，或是機要秘書任用的辦公室主任，都是總統的幕僚，必須要有法律上與政治上的分際，否則容易與行政院部會首長產生扞格。不過如果是賴總統有意為之，代表這就是賴清德有別於過去幾任總統的領導風格，但恐怕爭議難以避免，也會造成賴政府決策體制紊亂。

蕭旭岑指出，以此次漢光軍事演習為例，陳羿伶穿上軍服並不適當，尤其還高調對外展示，這形同向外界尤其是軍方釋出訊息，代表她有某種程度的授權甚至權力。但這與我國體制不符，文人幕僚根本不該穿上軍服，在關鍵時刻，軍方將領難道要聽總統幕僚的？屆時指揮系統怎麼正常運作？

蕭旭岑表示，就他的感覺，看起來陳羿伶有點把自己當成美國總統川普的幕僚長威爾斯，但美國是純粹的總統制，權責與我國大不相同。

蕭旭岑認為，如果賴清德給陳羿伶這麼大的權限，相對也應有更公開透明的決策機制，例如陳羿伶的涉密範圍是否應有正式核定？或者賴清德應該乾脆讓她出任總統府副秘書長或國安會副秘書長，以更權責相符。但如果賴總統堅持打破體制，讓陳羿伶享有這麼大的權力，就要承擔更多隨之而來的政治爭議與風險。

賴清德 蕭旭岑 總統府 漢光演習 國防部 國安會

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