美國會探討中共政治戰 范雲將視訊出席分享台灣經驗
美國「國會及行政部門中國問題委員會」將於23日舉行聽證會，討論如何反制中共政治戰與跨國鎮壓。民進黨立委范雲今天證實將透過視訊方式參與，屆時將分享中國對台政治戰手段，以及台灣如何協力因應。
美國「國會及行政部門中國問題委員會（CECC）」將於美東時間23日上午10時舉行「與台灣站在一起：反制中共政治戰與跨國鎮壓（Stand withTaiwan: Countering the PRC’s Political Warfare andTransnational Repression）」聽證會。聽證會主席為參議員蘇利文（Dan Sullivan），共同主席為眾議員史密斯（Christopher Smith）。
范雲今晚透過新聞稿證實她將視訊參與CECC委員會舉辦的聽證會。她指出，這次聽證會預計將討論幾個主題，包含中國如何擴大對台灣民主的威脅、製造疑美論及台美關係的不信任，以及利用恐嚇、法律戰與宣傳操作操控國際社會對台灣地位的認知。
范雲強調，面對中國日漸加劇的威脅，國際民主國家都提高警戒，嚴陣以待，在聽證會上，她將分享中國如何利用各種手段對台灣進行政治戰，以及台灣社會與政府如何協力因應。
范雲指出，中國不只軍事侵擾，更從網路攻擊、錯假訊息，大專青年統戰團、宮廟滲透，到共諜案，甚至在捷克計畫碰撞彼時為準副總統蕭美琴的座車，不斷傷害台灣的民主及滲透社會。
范雲強調，台灣具有對抗中國威脅的第一手經驗，可以成為其他民主國家借鏡，她期待藉此次作證爭取美國國會及更多民主國家與台灣站在一起，共同攜手守護民主、繁榮與和平。
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