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核三重啟公投案 與政院上演不合戲碼？經部態度軟化：對人選無立場
核三重啟公投案辯論會，讓經濟部與行政院上演不合戲碼？經濟部昨（18）日表示，不建議行政院推薦反方代表，但今（19）日晚間卻發布新聞稿說明，對人選沒有特定立場，尊重行政院安排。
經濟部昨天對於反方代表的看法，不僅沒有指派意願，也建議行政院審酌不推薦公投案的反方代表，不過，行政院卻在昨晚9時緊急發布反方代表人選：台電董事長曾文生、行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫，一天後，經濟部態度轉趨軟化，聲明對人選「沒有特定立場，尊重行政院與民團的討論與安排」。
另外，針對「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」公投案，經濟部則鄭重聲明表示，政府團隊對於核電的立場皆一致，也已多次重申對於核電使用抱持開放態度，但應在符合核安無虞、核廢有解及社會共識的三大前提下，才有可能進行。
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