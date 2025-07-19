兌現修財劃法政見 鄭正鈐「竹市一年分293億」：讓輕軌成為可能

清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」番外篇，與國民黨立委鄭正鈐一起在新竹市假日花市戶外開講，討論時事議題。鄭正鈐表示，財劃法是自己選舉的重要政見，上任後努力推動下立院三讀通過修法，新竹一年統籌分配款可得293億，也讓新竹輕軌在內諸多建設得以繼續推行。

首先針對財劃法修法，鄭正鈐表示，財劃法修法是他競選立法委員的重要政見，於在野黨的努力下三讀通過，讓新竹統籌分配款一年多210億，總額增加到293億，紓解新竹長期以來的財源困境，許多重大建設才得以持續進行。

鄭正鈐舉例，交通一直是新竹市民非常重視的問題，新竹因大眾運輸不普及，民眾偏好自行開車或騎車，導致大眾運輸依賴僅有6%，為全國最低。而為提升大眾運輸量能，新竹輕軌乃解決方案之一。原先規劃藍、紅兩線的新竹輕軌，竹縣與竹市要各分擔300億，卻遭國發會打臉，表示沒有上千億肯定蓋不成。依照新竹市原有的財源實在難負擔，財劃法修法後才讓新竹輕軌成為可能。

鄭正鈐續指，除了交通外，教育社福亦是重要面向。新竹因科學園區新生兒眾多，學校需求暢旺。去年時任行政院副院長鄭文燦來新竹視察，曾口頭承諾要補助新竹建校增班30億，結果最後核下來只給822萬，甚至部分是政府自籌，中央真正只給500萬。何志勇補充，蓋一個中小學至少要3、4億，500萬可能連校舍教室整建都不夠。

針對政院擬不普發1萬一事，何志勇表示，民進黨覺得1萬沒什麼，但其實很多人需要這筆錢，青年勞工薪資中位數僅3萬1千元，1萬元就占薪水3成。且普發1萬必有乘數效應，最後可能是數十、數百萬的效果。當前台灣面臨關稅衝擊，消費信心降低，如果普發1萬能刺激台灣經濟，那就一定要做。

何志勇進一步批評，民進黨執政8年超徵2.5兆，還常很驕傲說總預算都有賸餘，但事實是民進黨都用特別預算名義繞過總預算。就好像一個月光族突然改用信用卡消費，月底有結餘就沾沾自喜認為財務狀況改善，沒想到卡帳到期還是要還。民進黨執政期間提出包括前瞻在內多項特別預算，總額超過2兆，比前總統馬英九卸任那一年的中央政府總預算1兆9千億還多。花大錢刷卡債留子孫還謊稱總預算賸餘，這不是欺騙人民，什麼是欺騙人民？

何志勇痛批，近期甚至看到有輿論說全世界沒有國家是國會立法要求政府補貼人民。2021年疫情期間，美國國會就提出兩筆總共超過三兆美元的法案，增加聯邦政府支出，為了要舒緩疫情、擴大基礎建設，時任美國總統拜登也有簽字。美國都有先例，台灣為何不行？

鄭正鈐也說，現在民進黨就是任何在野黨通過的法案都要否定，完全就是行政權不尊重立法權，根本當家鬧事、藐視國會。

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