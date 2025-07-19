林佳龍肯定台商協助拓展經濟外交 政府最堅強後盾

外交部長林佳龍昨天出席亞洲台灣商會聯合總會理監事聯席會議午宴時表示，台商長年在海外奮鬥，更是台灣最有力的「商業大使」，以堅實的經貿實力成為台灣最重要的外交助力。

林佳龍今天在臉書發文指出，昨天出席午宴與許多老朋友重逢，心中倍感親切，他要恭賀新任總會長陳舒琴榮任重責，期盼亞總在陳舒琴的領導下，持續發揮凝聚力，成為政府與旅外台商之間的重要橋梁，也要特別感謝卸任總會長林凱民與創會總會長余聲清多年來的奉獻與耕耘，為亞總奠定堅實基礎，帶領組織穩健茁壯。

林佳龍指出，台商向來是政府推動「經濟外交」以落實總統賴清德「經濟日不落國」願景的最堅強後盾，亞總今年初即響應外交部號召，派員隨團赴帛琉拓展商機，獲得帛琉總統惠恕仁（Surangel WhippsJr.）高度重視，是結合公私協力拓展經濟外交的典範。

林佳龍進一步說明，在政府積極爭取與台商展現經貿實力的共同努力下，近來泰國、菲律賓與汶萊相繼提供台灣免簽證優惠，越南也調降簽證費用，展現公私協力的實質成果，未來外交部將持續推動與更多國家爭取簽證優惠、洽簽投資保障協定或備忘錄，以降低企業海外投資成本與風險，讓「總合外交」成果嘉惠更多台商。

林佳龍強調，正是因為廣大台商長年努力，台灣的經濟實力得以在全球版圖持續拓展，進而為台灣開啟更寬廣的外交空間，台商不僅是企業家，更是台灣最有力的「商業大使」，也是外交部最值得信賴的夥伴。

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