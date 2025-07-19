影／黃國昌嗆綠委鍾佳濱性暴力攻擊女藍委不道歉 要賴主席帶回約束

立法院昨院會朝野發生衝突，民眾黨團總召黃國昌事後控，綠委鍾佳濱用屁股頂他，更嗆真要動手就改在競技場、八角籠。鍾佳濱今稱，有接到格鬥競技公司邀約，但當下即拒絕。對此，黃國昌說，鍾佳濱應該好好面對跟處理的是性暴力攻擊女藍委至今沒道歉、認錯，盼賴清德主席好好帶回去約束一下。

大罷免首波7月26日投票，黃國昌今早先陪同中六藍委羅廷瑋車掃，下午三時，陪同中四藍委廖偉翔車掃反罷免，展現「藍白合」氣勢。

針對「鍾佳濱稱，有收到格鬥競技公司的邀約」一事，黃國昌今天受訪時說，他沒有收到這個邀約，「不過我覺得，我們在練任何競技、武術，最重要目的都是要健身、防身，跟鍾佳濱委員滿腦子暴力的心態，恐怕不是在同一個層次上」。

黃國昌話鋒一轉指出，鍾佳濱應該好好面對跟處理的是對國民黨女立委發動性暴力攻擊，到目前為止還沒有道歉、認錯。

黃國昌認為，鍾佳濱不管是性平觀念或是動輒在議場暴力相向其他在野黨立委，希望賴清德主席好好帶回去約束一下。 民眾黨主席黃國昌（左）今天下午陪同首波遭罷投票的藍委廖偉翔（右）車掃反罷免。記者趙容萱／攝影

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