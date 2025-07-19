快訊

公車撞死名醫 北市依這「關鍵原因」罰業者9萬、吊銷駕駛駕照

颱風薇帕遠離！氣象署17:30解除海警 3縣市仍留意豪大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

影／黃國昌嗆綠委鍾佳濱性暴力攻擊女藍委不道歉 要賴主席帶回約束

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）今天下午陪同首波遭罷投票的藍委廖偉翔（右）車掃反罷免。記者趙容萱／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）今天下午陪同首波遭罷投票的藍委廖偉翔（右）車掃反罷免。記者趙容萱／攝影

立法院昨院會朝野發生衝突，民眾黨團總召黃國昌事後控，綠委鍾佳濱用屁股頂他，更嗆真要動手就改在競技場、八角籠。鍾佳濱今稱，有接到格鬥競技公司邀約，但當下即拒絕。對此，黃國昌說，鍾佳濱應該好好面對跟處理的是性暴力攻擊女藍委至今沒道歉、認錯，盼賴清德主席好好帶回去約束一下。

大罷免首波7月26日投票，黃國昌今早先陪同中六藍委羅廷瑋車掃，下午三時，陪同中四藍委廖偉翔車掃反罷免，展現「藍白合」氣勢。

針對「鍾佳濱稱，有收到格鬥競技公司的邀約」一事，黃國昌今天受訪時說，他沒有收到這個邀約，「不過我覺得，我們在練任何競技、武術，最重要目的都是要健身、防身，跟鍾佳濱委員滿腦子暴力的心態，恐怕不是在同一個層次上」。

黃國昌話鋒一轉指出，鍾佳濱應該好好面對跟處理的是對國民黨女立委發動性暴力攻擊，到目前為止還沒有道歉、認錯。

黃國昌認為，鍾佳濱不管是性平觀念或是動輒在議場暴力相向其他在野黨立委，希望賴清德主席好好帶回去約束一下。

民眾黨主席黃國昌（左）今天下午陪同首波遭罷投票的藍委廖偉翔（右）車掃反罷免。記者趙容萱／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）今天下午陪同首波遭罷投票的藍委廖偉翔（右）車掃反罷免。記者趙容萱／攝影

黃國昌 鍾佳濱 賴清德

延伸閱讀

影／藍白破口？傳小草拱柯美蘭補選 黃國昌斥奧步：見縫插針大可不必

影／「刑法一百條對付在野」 黃國昌籲反罷：民主不是民進黨說了算

影／藍白合反罷免 黃國昌：用選票向總統專制獨裁企圖心說不

823核三公投白營拉來童子賢 黃國昌曝「他沒猶豫馬上答應」

相關新聞

童子賢任重啟核三正方辯論代表 總統府：充分尊重多元立場

外界關注和碩董事長童子賢擔任重啟核三辯論正方代表，與擔任總統府氣候變遷對策委員會副召集人是否衝突。總統府發言人郭雅慧今天...

影／黃國昌嗆綠委鍾佳濱性暴力攻擊女藍委不道歉 要賴主席帶回約束

立法院昨院會朝野發生衝突，民眾黨團總召黃國昌事後控，綠委鍾佳濱用屁股頂他，更嗆真要動手就改在競技場、八角籠。鍾佳濱今稱，...

核三辯論會政院打臉經濟部 詹順貴：郭智輝還有臉繼續待下去？

核三重啟公投辯論會，經濟部不願推派反方代表，也建請行政院不推薦公投案的反方代表，行政院在經濟部表態後，隨即指派台電董事長...

美遲未公布關稅 台灣喜憂參半恐付出大代價

美國對台關稅可能在下周揭曉，有涉外人士評估說，台美貿易協議談判的時間拖得愈晚，可能對台灣愈不利，尤其向美國開放市場已成各國與美國達成協議的起手式，台灣可能得到較為「友善」的關稅稅率，卻也可能要付出龐大的代價。

台美關稅何時掀牌？藍估賴政府拖字訣擬大罷免後開獎

台美關稅談判結果即將揭曉，藍營質疑關稅早就談妥，是為大罷免才拖到7月26日後公布。行政院經貿辦雖否認，但外交圈已傳出稅率可能落在15%至25％區間，賴政府勢必論述要低於日、韓；不過，台幣匯率升值最高曾超過13%，若關稅拍板25%以上，將重創賴總統領導。

超徵稅額5283億元只剩336億元？盧秀燕促查：錢到哪裡去了

台中市長盧秀燕今天上午到桃園接連為反惡罷的立委牛煦庭、萬美玲等人站台，再批民進黨執政不思救災，卻全力拚惡罷。針對行政院長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。