美智庫傳統基金會創辦人佛訥辭世 林佳龍發文悼念

美國智庫「傳統基金會」今天發布聲明，緬懷創辦人佛訥（EdwinFeulner）的貢獻並哀悼其辭世。外交部長林佳龍透過X平台發文悼念表示，對「智庫外交」先驅佛訥辭世深感哀痛，佛訥的貢獻將長存，持續啟發後人。

林佳龍發文哀悼表示，今年3月才有幸在台北與佛訥再次會面，「佛訥是台灣堅定的朋友，也是智庫外交的先驅。其貢獻將長存，持續啟發後人。」

林佳龍3月於外交部接見佛訥，當時林佳龍提到，他與佛訥認識將近30年，佛訥創辦傳統基金會的經驗，也啟發他從美國完成學業返台後創立「台灣智庫」，兩人都肯定智庫能夠發揮政策影響力，提供決策者務實政策建議，並期盼作為「政府的人才庫」的智庫，能透過「智庫外交」讓政策幕僚更深入了解彼此的理念，深化政府間的實質關係。

長期挺台的佛訥備受美國各界敬重，自1973年創立傳統基金會以來，他持續透過該基金會推動強化台美關係，呼籲美國政府基於「台灣關係法」對台提供安全協助，並大力推動台美洽簽自由貿易協定（FTA）。

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