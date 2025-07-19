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核三辯論會政院打臉經濟部 詹順貴：郭智輝還有臉繼續待下去？

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
行政院指派台電董事長曾文生親自為反對核三重啟公投案辯論，前環保署長詹順貴在臉書發文表示，經濟部長郭智輝還待得下去嗎？圖為丹娜絲颱風重創台南，郭智輝陪同總統視察，遭民眾斥聲要求快復電。聯合報系資料照
行政院指派台電董事長曾文生親自為反對核三重啟公投案辯論，前環保署長詹順貴在臉書發文表示，經濟部長郭智輝還待得下去嗎？圖為丹娜絲颱風重創台南，郭智輝陪同總統視察，遭民眾斥聲要求快復電。聯合報系資料照

核三重啟公投辯論會，經濟部不願推派反方代表，也建請行政院不推薦公投案的反方代表，行政院在經濟部表態後，隨即指派台電董事長曾文生任反方代表之一，重重打臉經濟部。前環保署次長詹順貴在臉書發文詢問經濟部長郭智輝，「還有臉繼續待下去嗎？」

核三重啟公司將於8月23日投票，中選會將在8月7日、9日、11日、13日、15日共舉辦5場電視發表會或辯論會，正方代表有碩科技董事長童子賢、核能學者葉宗洸、核能流言終結者創辦人黃士修，反方代表一度難產，行政院遲至昨（18）日晚上9時才決定推派行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫、台電董事長曾文生擔綱。

令人意外的是，經濟部搶在行政院發話前先表態不派代表參加，還公開建議行政院「審酌不推薦此公投案的反方代表」，而後行政院乾脆直接找來經濟部旗下的國營事業台電董事長曾文生，擔任行政院派出的反方代表，經濟部與行政院是演雙簧？還是公開對立？引發熱議。

詹順貴是前總統蔡英文於2016年首任總統任期內、首屆內閣的環保署副署長，昨夜在臉書發文說，「也就是說上級的行政院打臉了經濟部」、「部長郭智輝政策方向與行政院（長）截然相反」，「還有臉繼續待下去嗎？」

清華大學特聘教授葉宗洸分析，行政院找曾文生任反方代表，屆時曾文生在辯論會上的發言可視為政府高層的真正態度，而林子倫是行政院能源減碳辦公室副執行長，反核發言力度也值得觀察，兩人在辯論會的表述，應該會是非常有意思的發言。

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