超徵稅額5283億元只剩336億元？盧秀燕促查：錢到哪裡去了

台中市長盧秀燕今天上午到桃園接連為反惡罷的立委牛煦庭、萬美玲等人站台，再批民進黨執政不思救災，卻全力拚惡罷。針對行政院長卓榮泰說去年超徵稅額5283億元只剩300多億元，盧秀燕強調要查。

盧秀燕到桃園市蘆竹區有300多年歷史的大廟五福宮，為立委牛煦庭拜託鄉親支持反惡罷，並指出立法院通過普發1萬元法案，按理中央去年超徵稅額為5283億元，普發1萬元後還有2000多億元可以用，但是行政院長卓榮泰說超徵稅額只剩300多億元，卻沒說錢到哪裡去了，這些錢都是人民納稅的錢，那麼多錢到哪裡去了？

盧秀強調為要查清楚，牛煦庭是立法院評鑑第一名的優質立委，全國113位立委，第一名的在桃園市，大家要好好珍惜不能被罷免，她請大家支持牛煦庭反惡罷，讓牛煦庭繼續用第一名立委的身分，去查人民的納稅錢5283億元哪裡去了，怎麼會只剩300多億元？大家要知道這錢不是民進黨的，是民眾納稅的血汗錢，因為經濟不好，物價又一直漲，便當、菜都一直價漲，政府體恤人民辛苦就應該普發1萬元，而且要繼續拚經濟，結果民進黨政府卻拚惡罷。

盧秀燕並呼籲大家一定要出來投票，到現在還有人跟她說反惡罷不去投票就好，這是錯的，一定要出來投票，圈票章蓋在5個字的「不同意罷免」圈選欄，讓反惡罷的票高過惡罷。她允諾只要反惡罷成功，牛煦庭繼續在立法院監督中央，她會再到五福宮向玄壇元帥還願。

盧秀燕也批民進黨不好好在南部救災，到現在還在全力搞大罷免，說穿了就是選輸翻桌，執意要讓柯建銘當上立法院長；為了自己的利益，在台北市、新北市、桃園市、台中市要罷免優質立委，26日周六大家一定要出來投票，投「不同意罷免」。

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