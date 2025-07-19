陳水扁稱戒嚴是「夭壽假議題」 國民黨：扁朝不把異己當雜質

726進行罷免投票，國民黨指綠營出奧步，賴清德總統可能緊急宣布戒嚴，前總統陳水扁則說「戒嚴是有夠夭壽的假議題」。國民黨今再表示，民進黨喊戒嚴恐怕不是空穴來風，「阿扁眨個眼，懂的都懂」。

對國民黨指賴清德可能宣布戒嚴，陳水扁昨日說，戒嚴實在是有夠夭壽的假議題」。戒嚴要經過國會的支持通過，現在的民進黨政府少數執政，根本不能也不會宣布戒嚴。

國民黨表示，陳水扁針對民進黨恐怕戒嚴一事，評論是「有夠夭壽的假議題」，但事實是民進黨喊戒嚴恐怕不是空穴來風。阿扁當年也是朝小野大，但阿扁不像民進黨，當南韓尹錫悅宣布戒嚴，民進黨跟進發文成為TEAM戒嚴，至今仍未道歉；阿扁不像賴清德，日前罷團人員稱大罷免不成功沒辦法戒嚴，賴清德堅持煽動大惡罷原來是為了戒嚴？

國民黨指出，阿扁不像大預言家柯建銘，不斷重申大罷免後要以刑法100條來對付國民黨立委。陳水扁假裝看不到，說戒嚴「是有夠夭壽的假議題」，阿扁努力過了，辛苦了，懂的都懂。

國民黨說明，在陳水扁執政時，面對朝小野大的局面，不會直接挺戒嚴化身TEAM戒嚴、不會說要動用刑法100條來制裁在野黨立委、更不會把不同聲音當作「雜質」要打掉，因為像這樣民主大倒車的行為，只在賴清德跟柯建銘手上發生。

國民黨提到，今天甚至傳出2025年的陸委會竟要重提數位中介法，簡直是要以抗中保台之名、行網路戒嚴之實，繼續這樣放任賴政府恣意妄為，戒嚴真的是「有夠夭壽的假議題」嗎？

國民黨強調，人民的眼睛是雪亮的，賴清德意圖把異己當作雜質打掉、柯建銘想用刑法100條來清算國民黨立委，現在陸委會又想搞網路戒嚴，絕對不同意賴政府用這樣卑劣的手段踐踏民主、搞戒嚴。7月26日一定要站出來，投下「不同意罷免」，拒絕民進黨恣意妄為，用自己想要的標準統治、藉口清除異己。

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