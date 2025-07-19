「超收5千億月底會入庫」 蔣萬安怒批：舉債普發現金是謊言
行政院長卓榮泰昨指普發現金1萬舉債「我內心非常交戰」；台北市長蔣萬安上午參加北市信義區黨部座談直指舉債是一個謊言，行政院說國庫只剩下400多億，但7月底政府才決算，去年超收的5千多億就會入庫，怒批民進黨是最大詐騙集團。
蔣萬安上午與立委徐巧芯、市議員秦慧珠出席國民黨退伍軍人服務工作委員會、台北市信義區黨部舉辦座談會。針對普發現金1萬，蔣萬安說，這是多好的事情，這是許多家庭目前迫切需要救急的錢，一場及時雨，也能夠帶動消費，幫助許多辛苦的小商家攤商。
蔣萬安接著說，但最讓他痛心的是，民進黨還在用各種謊言來欺騙老百姓，行政院說要舉債，其實不用舉債，去年政府超收了5286億，現在行政院用一個謊言說「不行，現在國庫只剩下400多億」但這是錯的，為什麼？因為要這個月7月底，政府才決算，去年的5000多億超收就會入庫。
蔣萬安說，民進黨故意用現在這個時間點的落差，欺騙大眾，沒有國庫多餘、要舉債，但月底決算超徵的稅就會進來，舉這個例子就是告訴大家，民進黨是最大的詐騙集團。
蔣萬安指出，賴清德之前當立法委員時，在立法院慷慨激昂說政府要發現金，與其讓政府浪費，不如讓老百姓消費，結果現在國民黨說要發現金，賴清德說不可以，雙重標準，永遠是自己可以，別人做就不行。
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