提民調、主流民意疑踩紅線？ 李彥秀：大家都認為大惡罷沒必要

首波罷免案下周六投票，選罷法規定投票日前10天不得以任何方式發布、報導、散布評論或引述罷免民調。國民黨立委李彥秀昨在公辦電視罷免說明會疑似踩紅線，她今說，整個談話脈絡非常清楚，意思是大家都認為大惡罷沒必要。

李彥秀昨在罷免說明會最後表示，「面對民主的逆襲，面對大罷免的橫逆，我們沒有悲觀的權利，我們更沒有退縮的空間，我們也沒有放棄的可能，我們沒有仇恨的籌碼，我們也沒有撕裂的本錢，我們更沒有惡罷的特權」。

她說，在這次選舉當中，可以看到數份民調，反惡罷是主流民意，「如果您不出來投票，就會讓少數人決定我們的未來」，「我們不同意民進黨選輸就翻桌，我們更不同意民進黨的槍口是對付國人，我們不同意民進黨不斷製造仇恨和撕裂，在這次選舉中，讓我們一起守護台灣的政治民主、言論自由，民主需要強力的監督與制衡」。

此番言論提及民調、主流民意等語遭疑踩紅線，李彥秀今在橫科市場拜票前受訪時說，她整個談話的脈絡非常清楚，意思是現在大多數在公園、市場也好，大家都認為大惡罷沒有必要，政府現在應該要拚經濟、拚民生，不是搞政治，要多做正事，這才是政府應該要做的。

李彥秀表示，應該再一次去看到她整個談話的脈絡，她提的就是現在主流民意，大家走到市場，聽到的就是說大家加油、加油、加油，應該多做點正事、多拚一點經濟，每1個人走在市場，大概都跟她講話的意思其實是一樣，看她前後段的講話就可以非常清楚知道。

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