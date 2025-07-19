快訊

薇帕颱風來勢洶洶！台東龍捲風襲5戶民宅 婦人抱柱躲過一劫「嚇死人了」

到台北開會！公車撞死部桃醫院外科主任… 小跑步過馬路最後身影曝

現在快衝！Switch 2體驗會在大巨蛋 免費入場還能見瑪利歐、耀西一面

聽新聞
0:00 / 0:00

攜手藍力守竹市白根據地 小草醞拱柯美蘭補選立委恐成破口

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
新竹雙罷攻防白熱化，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐「連動」無法避免，民眾黨內人士也說，要盡力加強藍白合，把在野陣營的票催到底。圖／聯合報系資料照
新竹雙罷攻防白熱化，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐「連動」無法避免，民眾黨內人士也說，要盡力加強藍白合，把在野陣營的票催到底。圖／聯合報系資料照

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區，更是民眾黨必須守住的「城池」。白營人士表示，一旦市長高虹安被罷，民眾黨失去本島唯一執政縣市，民進黨直接派任市長，衝擊2026布局，且這次藍白連動無法避免。但少部分小草醞釀等鄭正鈐被罷後，要讓柯文哲胞妹柯美蘭補選，地方憂成破口。

白營人士談到新竹罷免一戰，表示即使高虹安已經退黨，但對於民眾黨內而言，仍是大家的夥伴，許多黨員都在新竹市府，包含代理事長邱臣遠、新竹市府發言人楊寶楨等人，一旦高虹安市長被罷免，民眾黨等於失去本島唯一執政縣市，民進黨還能直接派任市長，更是衝擊明年的縣市長布局。

該人士坦言，加上這次罷免是跟國民黨立委鄭正鈐一起，兩者的連動無法避免，但鄭的司法爭議不少，加上先前動員與各種負債爭議未解，一起綁定對於在地動員有好有壞，藍營有多少人願意支持鄭正鈐是未知數，但兩者綁定催出來的罷免同意票必定可觀，這絕對是困難的一役，只能盡力加強藍白合，把在野陣營的票催到底。

在野地方人士表示，新竹市的立委與市長都面臨到罷免，加強藍白合是必然的，上次縣市長選舉就是靠藍白合才能贏，這次若不合作必定會被各個擊破，尤其新竹市不同於其他縣市，是民進黨立院黨團總召柯建銘在背後操盤，在野陣營沒有樂觀機會。

該地方人士指出，且上次市長選票，高虹安拿9萬8121票，林耕仁拿3萬9391票，兩者加總超過13萬7千票，是綠營得票7萬7764票的近兩倍，也遠超這次罷免門檻25%的8萬7690票，綠營必須盡可能催出基本盤，才有機會跨過門檻，相對應在野只要有七成以上出來反罷，就能守下來。

不過，地方上卻傳出有少部分小草在醞釀要鄭正鈐票投同意罷免，等鄭正鈐被罷後，就可以讓柯美蘭去補選。民眾黨人士坦言，參與多場反罷免活動發現，小草們支持鄭的意願還是偏低，「連去幫忙拿手板，都會說要拿高虹安的，不要拿鄭正鈐的」，但這次藍白切割不了，若少部分人的想法擴大，恐會成為破口。

綠營人士則說，這次是讓新竹市民一次罷掉兩個充滿爭議政客的好機會，高虹安上任沒多久就被判貪汙有罪停職，還換邱臣遠當代理市長，整天只會製造仇恨跟出國，新竹不該是民眾黨的寄生基地，而鄭正鈐也不遑多讓，各種債務問題層出不窮，相信市民會做出正確選擇。

藍白合 罷免 新竹

延伸閱讀

綠委林俊憲提袋遭爆中國製 鄭正鈐問綠營：要檢舉還是道歉？

爆林俊憲這件事 侯漢廷喊話「亭妃姐」：我只能幫到這了

新竹公辦說明會罷團轟中共同路人 鄭正鈐回嗆綠奪權、清算

新竹雙罷說明會今登場 罷方批賣台、鄭正鈐轟浪費公帑

相關新聞

獨／任重啟核三正方辯論代表 童子賢：無政治考量、和賴總統關係未變

和碩董事長童子賢今日上午表示，他之所以答應參加「核三延役」公投辯論，會期待台灣追求「環境永續、福國利民」的能源政策...

證實任重啟核三正方辯論代表 童子賢：有信心「返核」會獲得民意基礎

和碩董事長童子賢今日上午證實，他將在8月15日出任核三重啟公投的正方辯論代表。核三重啟公投將在8月23日投票，中選會在此...

823核三公投白營拉來童子賢 黃國昌曝「他沒猶豫馬上答應」

台灣民眾黨推動核三重啟公投，8月23日將投票，白營邀請和碩科技董事長童子賢擔任正方辯論代表。民眾黨主席黃國昌今天表示，他...

核三重啟公投 童子賢任正方辯護人

核三重啟公投八月廿三日投票，中選會將於八月七日起舉辦五場電視發表會或辯論會，正反方代表昨陸續出爐。力挺核能的藍白黨團，攜...

梁文傑稱「當年黃國昌是現在沈伯洋」黃國昌：岳父從未在中國做生意

民進黨立委沈伯洋父親的貿易公司被中國大陸海關撤銷登記，陸委會發言人梁文傑17日說，中共過去曾對民眾黨主席黃國昌做過類似的...

蘇巧慧掃街批藍營：遇到台灣是個國家就嘴軟、遇到中國就腿軟

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今上午參加罷免活動，表示這次罷免活動是人民發起，針對不適任的立委、親中的立委，要把他們換掉。而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。