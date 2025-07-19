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823核三公投白營拉來童子賢 黃國昌曝「他沒猶豫馬上答應」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民眾黨主席黃國昌（右）表示，他親自邀請和碩科技董事長童子賢為核三公投助拳，對方沒有猶豫，馬上就答應了。記者陳敬丰／攝影
民眾黨主席黃國昌（右）表示，他親自邀請和碩科技董事長童子賢為核三公投助拳，對方沒有猶豫，馬上就答應了。記者陳敬丰／攝影

台灣民眾黨推動核三重公投，8月23日將投票，白營邀請和碩科技董事長童子賢擔任正方辯論代表。民眾黨主席黃國昌今天表示，他親自邀請童相助，對方「猶豫都沒有猶豫馬上答應」，相信是為了台灣這塊土地的發展與下一代共同努力。

黃國昌今天上午到台中陪同國民黨立委羅廷瑋掃街反罷，媒體詢問為何找童子賢助拳？以童和總統府的關係，是否有些尷尬？黃回答，童子賢是他長期認識與敬重的長輩，民眾黨今年也有邀請發表重要演說，相信童是台灣社會共同的資產。

黃國昌說，童子賢是民進黨智庫副董事長，也在賴清德總統邀請下在總統府擔任要職，但本來就「敢講話、敢講狠話」，是非常有社會責任的企業家；民眾黨推動核三重啟公投，黃親自邀請童擔任發表會最後一棒，對方馬上答應，相信大家共同為了台灣這塊土地的發展與下一代，才是最重要的。

羅廷瑋也說，7月23日晚上開始，反罷免的宣講就會穿插核三重啟公投的宣講，這一刻國民黨與民眾黨站在一起，支持核三延役；726投票之後，無論他的身分如何，7月27日開始他會全力投入公投志工，為國人努力。

台灣民眾黨 公投 三重

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