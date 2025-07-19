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蕭美琴稱不挑釁、捍衛現狀 侯友宜：不要說一套做一套

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
副總統蕭美琴昨在外媒記者會提及，台灣愛好和平不挑釁、捍衛穩定的現狀是我們的選擇。新北市長侯友宜今表示，「不要說一套、做一套，說到要做到。」記者林佳彣／攝影
副總統蕭美琴昨在外媒記者會提及，台灣愛好和平不挑釁、捍衛穩定的現狀是我們的選擇。新北市長侯友宜今表示，「不要說一套、做一套，說到要做到。」記者林佳彣／攝影

副總統蕭美琴昨在外媒記者會提及，台灣愛好和平不挑釁、捍衛穩定的現狀是我們的選擇。新北市長侯友宜今表示，「不要說一套、做一套，說到要做到。」

國民黨立委李彥秀今在雙北交界處的橫科市場拜票，新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑與國民黨立委廖先翔都到場力挺。侯友宜說，他希望民進黨在國家安全部分，尤其兩岸，「不要說一套、做一套，說到要做到」，做一個領導人，避戰跟守護和平是責任，面對國家安全，他相信朝野都期待的是兩岸和平、穩定交流。

蕭美琴 國民黨 侯友宜

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