梁文傑稱「當年黃國昌是現在沈伯洋」黃國昌：岳父從未在中國做生意

民進黨立委沈伯洋父親的貿易公司被中國大陸海關撤銷登記，陸委會發言人梁文傑17日說，中共過去曾對民眾黨主席黃國昌做過類似的事，當年的黃國昌就是現在的沈伯洋。黃今天回應，他的父親是農民、礦工，岳父也從未在大陸做生意，梁刻意牽扯的救援非常錯誤失敗。

梁文傑表示，黃國昌的岳父在大陸註冊的農業研發公司和汽車配件公司2018年間被國台辦點名，當年的黃國昌就是現在的沈伯洋，中共為了影響大罷免才把沈父的公司註銷，再度證明在大陸經商充滿高度風險與不確定性。

黃國昌今天到台中陪國民黨立委羅廷瑋車掃，行前被問及對梁文傑此說看法，表示「完全是類比錯誤」。黃國昌說，沈伯洋父親和中國做生意，是非常正常的事情，但沈不斷在台灣散播仇恨、隨意潑紅漆，大言不慚說任何交流都是統戰，這時讓社會大眾知道，原來沈父就在做所謂「被統戰」的工作，當然顯得非常尷尬。

黃國昌表示，自己的父親是農民、礦工，恐怕無法和沈伯洋的父親相比，岳父更是從未在中國做生意，梁文傑刻意牽扯救援，非常錯誤、失敗。

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