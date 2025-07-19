獨／任重啟核三正方辯論代表 童子賢：無政治考量、和賴總統關係未變

和碩董事長童子賢今日上午表示，他之所以答應參加「核三延役」公投辯論，會期待台灣追求「環境永續、福國利民」的能源政策。他的決定是沒有政治考慮的，也不會有外界揣測他與賴總統「關係生變」的顧慮。

核三重啟公投將在8月23日投票，中選會在此之前將舉辦五場電視發表會或辯論會，和碩董事長童子賢將在8月15日出任核三重啟公投的正方辯論代表，儘管他的一貫立場即支持核二、核三延役，但以童子賢與賴清德總統的友好關係，外界仍好奇他為何答應出任正方辯論代表？

童子賢表示，賴總統在能源議題，尤其在核能議題，「我有信心他是『進步的、開放的、務實的』。」二年半來，童子賢一直主張台灣「啟用核能、延役核能」，也公開主張綠能政策是到了重新檢視土地狹小發展困難，且必須對環境友善才能稱為「綠能」。「這個態度不變，所以我答應參與公投辯論，並不值得訝異。」童子賢說。

童子賢強調，他一直公開支持核二、核三延役。他的意見是公開的，態度是實事求是，他的思考是向知識向心中良知探索，是獨立思考而來的。因此參與辯論決定，是沒有政治考慮的。

童子賢說，最近藍綠白神經緊繃，引導了社會大眾習慣「看到影子就開槍」的思維。核能發電是政治人物可以操作的公共政策，難免引發聯想，也難免習慣貼標籤。但反過來，他相信台灣需要「說真話」，需要「清醒的聲音」，他的能源政策發言，在習慣貼標籤的社會習慣下，仍然無關政治，只關係民間用電、只關係AI用電、半導體與產業用電。

童子賢指出，「重啟核二、核三」是台灣能源發展的轉折點，是正確的方向，無關政治色彩，無關藍綠白。能源議題是國家重要公共政策，值得我們「追求真理，說出真話」。

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