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綠反對「剴剴條款」 侯友宜轟不照顧孩子、公務員 這種政府沒存在理由

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「剴剴案」震驚全台，立法院昨三讀刑法修正案，虐殺兒童可判死刑；新北市長侯友宜今指，民進黨連孩子、連照顧退休的公務人員都不要照顧，這種政府沒有存在的理由。記者林佳彣／攝影
「剴剴案」震驚全台，立法院昨三讀刑法修正案，虐殺兒童可判死刑；新北市長侯友宜今指，民進黨連孩子、連照顧退休的公務人員都不要照顧，這種政府沒有存在的理由。記者林佳彣／攝影

「剴剴案」震驚全台，立法院昨三讀刑法修正案，虐殺兒童可判死刑。新北市長侯友宜今直呼，看得出來民進黨對剴剴案到底用什麼態度，批綠營連孩子、連照顧退休的公務人員都不要照顧，這種政府沒有存在的理由。

國民黨立委李彥秀今在雙北交界處的橫科市場拜票，新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑與國民黨立委廖先翔都到場力挺。

昨日院會處理條文時，朝野對刑法增訂第272之1條並無爭議，但在處理286條修正案，朝野出現分歧，因此上演表決大戰。藍白加上綠委邱議瑩共60人同意、綠委45人反對，邱事後表示，因操作失誤才按下同意按鈕。全案交付三讀表決時，綠委全數未投票，藍白以贊成59人、反對0人通過法案。

侯友宜受訪指出，大家都對李彥秀、廖先翔都非常的認識跟了解，真的是非常優質的立委。他話鋒一轉，我們在昨天就看得出來，民進黨對剴剴案到底用什麼態度，有照顧我們的孩子？尤其對警消、醫護有支持？大家都知道，這種政府不要保護孩子，不要照顧退休警消，反而站出來要罷免優質的立法委員，你們同意嗎？一定不同意。

他說，所以希望支持不同意罷免優質立委的好朋友們，7月26日記得站出來投下不同意，因為民進黨連孩子、連照顧退休的公務人員都不要照顧，這種政府沒有存在的理由。

綠委 侯友宜

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