證實任重啟核三正方辯論代表 童子賢：有信心「返核」會獲得民意基礎

和碩董事長童子賢今日上午證實，他將在8月15日出任核三重啟公投的正方辯論代表。核三重啟公投將在8月23日投票，中選會在此之前將舉辦五場電視發表會或辯論會，童子賢名列正方代表，民眾黨總召黃國昌昨日說，童子賢是他邀請的。

立法院在4月間由藍白聯手推動重啟核三公投案時，童子賢當時即表示，「雖然是公投。以民主公投，讓全民做主來處理核電，不是壞事。我有信心，『返核』會獲得民意基礎。」

童子賢日前並表示，廢核後，台灣的低碳（不排碳）發電，剩下不到13%。且台灣在談碳排係數時候，會稍微美化，有時只講台電自己發電的碳排係數，而忘了計算買入民間石化燃煤發電的汙染係數。他強調，談整個環境，就要計入全台灣的汙染。

童子賢指出，官方常常談風力發電，與太陽能「裝置容量」大過某一個核電廠，但是看一整年的發電量，只有達到「裝置容量」「想像的」很厲害的15～30%，而「裝置容量」只是裝置，不等於發電。

童子賢多次指出，太陽能發電有太陽無太陽的問題，一年日夜冬夏平均發電只有14%左右。風力發電也要看有風無風，一年下來只有30%就不錯了。相較之下，核電的發電，一年效率可以90%～98%，日夜發電，冬夏不變。只有年度維修與及一年半到了要更換燃料棒時候，才停機幾天。

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