美國務院：台灣總統過境 完全符合長期政策

賴清德總統傳出下月出訪中南美洲友邦並@@@過境美國@@@本土，美國國務院發言人布魯斯十七日重申說，台灣總統過境完全符合美國長期以來的政策和做法。

外傳賴總統預計八月出發到中南美洲友邦展開訪問，出訪行程將過境美國紐約和達拉斯，美國國務院十七日舉行例行記者會，有媒體詢問說，美方是否擔憂中國大陸會做出反應，尤其賴總統去年出訪過境美國夏威夷和關島，中國就在第一島鏈展開大規模的海軍部署。

對此，布魯斯說，台灣總統等高階官員過境美國符合過往做法及長期以來的政策；布魯斯指出，這類過境行程也考量訪客的安全、舒適、便利和尊嚴。

賴總統傳八月出訪中南美洲，回程過境達拉斯，預料將參加外貿協會在當地舉辦的「二○二五美國台灣形象展」；但有消息指出，由於行程提前曝光，賴總統出訪日期有可能生變。

美國台灣形象展八月十四日至十六日在達拉斯凱貝里哈奇森會議中心舉辦，涵蓋先進製造、智慧科技、智慧醫療、活力台灣等四大主題，並計畫舉行供應鏈重組暨布局美國論壇，以及台美半導體合作論壇。涉外人士分析，若賴總統過境行程不變，預料該活動會是賴總統做出重大宣布的舞台。

涉外人士分析，賴總統除了可能在過境美國時宣布大規模採購民航客機，及擴大投資美國，也可能宣布以主權基金名義購買更多美債。

賴總統五二○就職周年演說時，宣布政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球。預料投資標的涵蓋全球股市、債券、房地產、私募股權、基礎建設等。

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