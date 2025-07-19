蕭美琴：台灣非常急迫投資自我防衛 一切作為都是防兩岸衝突

副總統蕭美琴昨出席台灣外國記者會（Taiwan Foreign Correspondents' Club）「與蕭美琴副總統對話」活動，外媒提問中共可能在後年侵台，蕭美琴表示我方的一切作為都是為了預防兩岸發生衝突；為嚇阻誤判和顛覆台海和平穩定的企圖，「台灣正非常急迫地投資我們的自我防衛能力」。

蕭美琴昨開場以全英文致詞，隨後進行不公開的媒體問答。

綜合總統府新聞稿以及路透、法新社、美聯社及新加坡「亞洲新聞台」十八日報導，蕭美琴指出，賴清德總統已多次重申我國政府致力維護台海和平與穩定的承諾，如賴總統在就職演說所提，「我們已呼籲中華人民共和國在對等與尊嚴基礎上，與台灣民選政府展開對話」。

她表示，數十年來台灣人民與企業為中國成長與繁榮做出貢獻，這一切只有在和平穩定的環境下才可能實現。軍事恫嚇只會適得其反，剝奪兩岸人民追求成長與繁榮的機會。

蕭美琴說，遺憾的是，除了解放軍的軍事演習外，也觀察到中共積極滲透、破壞與分化我方社會的行動快速增加。賴總統針對中共運用混合手段企圖削弱我國並破壞現狀的行徑，提出了十七項因應策略。「捍衛穩定的現狀是我們的選擇，不是因為比較容易，而是這樣才是負責任並符合區域利益」。

蕭美琴指出，台灣的軍事改革著重於打造具實力、可信賴並能迅速應對威脅的部隊。這不僅意味著投資硬體裝備，更包括作戰準則、戰備狀況以及人力素質的提升。台灣正面臨多面向的挑戰，包括網路攻擊、假訊息、供應鏈中斷與經濟脅迫，賴總統領導的政府正致力建構「全社會防衛韌性」體系。

美國總統川普公布多國對等關稅，但台灣稅率尚未揭曉。蕭美琴表示，台灣持續與美國建立夥伴關係，談判團隊正與美方日以繼夜努力，爭取達成互惠關稅協議，致力實現貿易平衡，同時進一步深化投資、科技雙邊合作。

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