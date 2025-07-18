刑法修法朱立倫譴責綠委投反對票 吳思瑤：亂帶風向

立法院會今天三讀修正通過刑法部分條文，加重虐童刑責，國民黨主席朱立倫譴責民進黨不願提高刑責。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪駁斥，她說，朱立倫亂帶風向、造謠。

男童「剴剴」遭虐死案引發社會關注，是否修法加重刑責，嚴懲虐童行為備受關注。立法院會今天經表決，三讀修正通過刑法部分條文，包括增訂殺害未滿7歲之人加重其刑1/2、以凌虐方式殺害未滿7歲之人處死刑或無期徒刑等規定。

朱立倫晚間指出，這不是政黨之爭，這是善與惡的分界，國民黨守住社會的良知，而民進黨立委竟然全體反對，必須強力譴責民進黨不願提高刑責。

對此，吳思瑤受訪提到，國民黨對於兒少案件，從頭到尾就是「先包庇再消費」，最後用民粹跟偽善修法，想要洗白「剴剴案」案發後，國民黨人的冷漠無情。

吳思瑤說，朱立倫學會計出身，但連會計都算不好，不要奢求他懂法律；今天三讀修正通過的條文，在增訂第272條之1條文部分，即殺害未滿7歲之人加重其刑1/2、以凌虐方式殺害未滿7歲之人處死刑或無期徒刑，這是各黨的共識，也符合法的體例、刑度，朱立倫不僅不懂法律還故意亂帶風向、造謠。

吳思瑤也在臉書撰文提到，保護兒少是要把法修好，而不是把法搞爛，關於刑法286條修法部分，民進黨分別在2012年、2019年及2024年，已3度修法加重虐童刑責，已經「修到頂」了，但藍白把「過失」跟「故意」2個不同的法律概念修得一樣高，模糊兩者之間的差異，反而造成變相鼓勵殺害兒童的道德風險，偽善過頭、欺騙社會，讓人作嘔。

商品推薦