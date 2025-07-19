聽新聞
0:00 / 0:00

環境部百億綠色成長基金 民間12家投資人到位

聯合報／ 記者胡順惠葉冠妤／台北報導

環境部昨啟動「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，並公布首批十二家「搭配投資人」，象徵由國發基金引導、規模達百億元的「台灣綠色成長基金」邁入實質運作階段。這也是台灣首度將創投機制導入環保政策，透過政府與民間創投共同選案、投資與管理，目標在十年內打造本土綠色新創生態系。

基金將與民間資金共同投資六大淨零領域，包括資源循環、深度節能、前瞻能源與儲能、數位低碳應用、碳捕捉與負碳技術、氣候調適與防災技術，每案投資金額落在二千萬元至一億元間，原則上採一比一或二比一共同出資模式，若符合政策領域最高可放大至三倍政府出資。

首批十二家「搭配投資人」，包括中華開發資本、台灣大哥大、兆豐管理顧問、宏福資本、活水影響力投資、益鼎創投等，涵蓋創投與策略投資者共九家創投單位與三家法人投資人。

環境部次長葉俊宏說，這次從傳統管制轉向創投導向，是因應國內資金多流向海外，盼透過綠色基金導回本土、加速具潛力企業發展，投資標的主要為未上市櫃公司，須經民間創投初步評估後，再由專案辦公室與審查小組審核決定是否出資。

目前環境部已盤點一四○家潛力企業，預計由十二家創投與其進行媒合，力拚今年出現首筆實際投資案。

環境部綠色戰略辦公室副執行長吳珮瑜說，此計畫隸屬國發基金旗下，作業要點已於二月完成，將採十年執行期，包括前七年投資、後三年處分，目前綠色技術仍處於研發階段，風險較高，國發基金可望發揮降低投資門檻的功能，吸引更多民間資金投入。

環境部 淨零 氣候變遷 國發會 創投

延伸閱讀

100億綠色成長基金投資啟動 首批12家搭配投資人到位

環境部首度導入創投機制！12家機構加入百億綠色基金行列

高鐵延伸宜蘭環評發言熱烈 會議休息午後再審

高鐵延伸宜蘭環評 正反方冒雨場外表達意見

相關新聞

美國務院：台灣總統過境 完全符合長期政策

賴清德總統傳出下月出訪中南美洲友邦並過境美國本土，美國國務院發言人布魯斯十七日重申說，台灣總統過境完全符合美國長期以來的政策和做法。

蕭美琴：台灣非常急迫投資自我防衛 一切作為都是防兩岸衝突

副總統蕭美琴昨出席台灣外國記者會（Taiwan Foreign Correspondents' Club）「與蕭美琴副總統對話」活動，外媒提問中共可能在後年侵台，蕭美琴表示我方的一切作為都是為了預防兩岸發生衝突；為嚇阻誤判和顛覆台海和平穩定的企圖，「台灣正非常急迫地投資我們的自我防衛能力」。

環境部百億綠色成長基金 民間12家投資人到位

環境部昨啟動「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，並公布首批十二家「搭配投資人」，象徵由國發基金引導、規模達百億元的「台...

核三重啟 童子賢任正方辯護人

核三重啟公投八月廿三日投票，中選會將於八月七日起舉辦五場電視發表會或辯論會，正反方代表昨陸續出爐。力挺核能的藍白黨團，攜...

核三重啟公投正方代表 民眾黨：推派童子賢、黃國昌等5人

核三重啟公投8月23日投票，中選會將舉辦5場發表會或辯論會。民眾黨團今天指出，正方代表為和碩董事長童子賢、民眾黨立委黃國...

團結十講花蓮場 府：考量颱風取消原訂活動

總統賴清德「團結國家十講」花蓮場明天是否如期舉辦，總統府發言人郭雅慧今天表示，考量颱風來襲，民眾安全為第一優先要務，地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。