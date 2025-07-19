核三重啟 童子賢任正方辯護人

核三重啟公投八月廿三日投票，中選會將於八月七日起舉辦五場電視發表會或辯論會，正反方代表昨陸續出爐。力挺核能的藍白黨團，攜手民間人士和碩科技董事長童子賢、核能學者葉宗洸、核能流言終結者創辦人黃士修，入列正方辯論團隊，反方代表由行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫、台電董事長曾文生擔綱。

支持核三延役的正方代表，為民眾黨團總召黃國昌、國民黨立委翁曉玲。黃國昌昨證實，「葉宗洸與童子賢是我們邀請的」，按照黨團協議，民眾黨團可成立正方辦事處，而他就是正方辦事處代表人。

翁曉玲說，國民黨推薦她與黃士修，辯論方向有三面向，一是核能為乾淨能源，與國民健康有關；二是從台灣國土安全來看，應有自主能源，再生能源變數多；三是應採多元能源，不可排除核電。核廢料並非不能處理，世界都在重返核電，僅台灣背道而馳。

電視辯論會的正方代表昨天全面出爐，行政院第一時間並未對外公布反方代表，據悉，是經濟部表態不會代表反方出席辯論，甚至建議行政院考慮別推薦此公投案的反方代表。

經濟部解釋，「若核三廠經核安會確認安全無虞並核發換照，則基於政府機關依法行政的立場，應依核管法規定辦理，因此，經濟部建議行政院審酌不推薦此公投案的反方代表」，據中選會一一四年六月廿日函，若政府機關未推薦，可由其他對此公投案持反對意見的辦事處推薦代表。

不過，行政院仍在昨晚公布反方人選名單。行政院發言人李慧芝說，經綜合考量及權衡學術與實務後，人選確定為林子倫、曾文生，政院請兩位人選積極與社會各界溝通及交換意見。

中選會將舉辦核三重啟公投辯論會或說明會，經濟部不願擔任反方，令外界意外，但政院找來曾文生等人。核能學者清華大學特聘教授葉宗洸說，屆時曾文生的發言，應會反映政府高層真正態度，另一位代表林子倫的反核發言，力度也值得觀察。

民間反核團隊規畫成立反方辦公室，且相當積極，葉宗洸說，若反方辦公室獲中選會認可、順利成立，反方辦公室可派三位代表，政府可派兩位。葉宗洸表示，若公投投票人數未達到門檻，屆時就算政府想重啟核三，也會遭到反核者的挑戰，核三重啟公投案未通過的事實，將成為被質疑的理由，及政府調整能源政策的障礙。

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