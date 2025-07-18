核三重啟公投正方代表 民眾黨：推派童子賢、黃國昌等5人

核三重啟公投8月23日投票，中選會將舉辦5場發表會或辯論會。民眾黨團今天指出，正方代表為和碩董事長童子賢、民眾黨立委黃國昌、清大教授葉宗洸、國民黨立委翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修。

至於反方代表，行政院晚間表示，將由行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫以及台灣電力公司董事長曾文生擔任。

中選會日前表示，為使核三重啟公投正、反雙方意見充分表達，決議在8月7日、8月9日、8月11日、8月13日及8月15日，在全國性無線電視頻道舉辦5場發表會或辯論會；立法院代表正方，行政院或依公民投票法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。依據往例，除非正反方代表同意為辯論會，否則原則都是發表會。

民眾黨團主任陳智菡晚間受訪表示，在野黨日前已向立法院提交正方代表名單，預料已送往中選會，名單分別為和碩聯合科技董事長童子賢、民眾黨立委黃國昌、清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸，以及國民黨立委翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修。

黃士修向中央社記者表示，國民黨團有徵詢他的意見，他願意擔任8月11日的正方代表。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，行政院在綜合考量後，決定應有人選表達意見，權衡學術與實務專業後，確定將由林子倫以及曾文生出任反方代表，也會請2人積極與社會各界溝通及交換意見。

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