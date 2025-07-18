團結十講花蓮場 府：考量颱風取消原訂活動
總統賴清德「團結國家十講」花蓮場明天是否如期舉辦，總統府發言人郭雅慧今天表示，考量颱風來襲，民眾安全為第一優先要務，地方警消人員也能全心專注於防颱工作，所以取消原訂活動。
媒體詢問總統「團結國家十講」活動是否明天於花蓮舉辦，總統府發言人郭雅慧晚間表示，因應颱風薇帕成形，氣象署已於上午11時發布海上颱風警報，且受颱風外圍環流影響，花東地區今明兩天可能有局部豪雨或豪大雨。考量颱風來襲，民眾安全為第一優先要務，地方警消人員也能全心專注於防颱工作，所以，取消原訂活動。
郭雅慧表示，近日颱風接連襲台，總統仍以防颱、救災與相關工作為首要優先公務，受邀演講後續若有確定安排，將會適時向民眾公布說明，總統府也將循例以發布公開行程、邀請媒體採訪與全程直播等方式進行。
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