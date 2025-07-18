核三重啟公投 政院反方代表出爐：林子倫、曾文生

核三重啟公投正方代表出爐，各界關切反方代表人選，行政院發言人李慧芝晚間表示，行政院在綜合考量及權衡學術與實務後，人選確定為行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫以及台電公司董事長曾文生，行政院並請兩人積極與社會各界溝通及交換意見。至於正式名單的公布時程，行政院尊重主辦方中選會發布資訊的權責。

核三重啟公投將於8月23日投票，中選會自8月7日起將舉辦5場電視發表會或辯論會，立法院代表正方，行政院或依公投法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方，依規定雙方須在16日前推薦1至5人參加發表會或辯論會。

李慧芝晚間表示，行政院在綜合考量後，決定應有人選表達意見，在學術與實務的專業權衡後，人選確定為林子倫副執行長以及曾文生。李慧芝強調，行政院長卓榮泰對於核能態度一直沒有改變，必須要符合確保核能安全、核廢料的處理問題得到解決以及社會有共識的三原則。

她指出，政府正積極推動二次能源轉型，包括「發展多元綠能」、「推動深度節能」以及「促進儲能技術應用」；至於核能方面，國家最重要的任務，就是確保核能發電機組的安全，而核三廠二號機在今年5月17日運轉執照屆滿後就已經停止發電，即便後續需要重啟，仍然必須等待主管機關修訂子法，以及進行相關核安檢查要求的事項，台電公司才能夠進行重啟評估，而且必須以確保核能安全為最大前提。 核三重啟公投，行政院宣布，在綜合考量及權衡學術與實務後，確定由行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫以及台電公司董事長曾文生（如圖），擔任反方代表。記者劉學聖／攝影

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