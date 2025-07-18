民進黨立委舉牌支持「剴剴條款」卻不投票 黃國昌批打假球

罷免投票倒數8天，國民黨桃園立委牛煦庭今晚在龜山舉辦反罷免演講，除了藍營大咖站台，民眾黨主席黃國昌、網紅館長「陳之漢」也到場力挺，數以百計民眾情緒激動，不斷呼應台上演講者喊「反罷免」。

立委洪孟楷說，還假於民是牛煦庭在立院擔任召委，四處溝通整合出來的，這麼好的立委，一定要讓他留在國會，「給我們一張票，我們做牛做馬加倍報答」。

黃國昌表示，民進黨會把牛煦庭當成眼中釘，理由是牛不打假球，還讓民進黨原形畢露。曹興誠說打假球的人比較認真，搞惡罷的人已經語無倫次了。今天在立法院最重要的法案就是凌虐兒童加重刑罰，這是台灣社會共識，原本以為這是可以超越政黨的法案，結果民進黨二讀投反對票、三讀不投票，然後一群民進黨立委拿著牌子說自己同意，令人傻眼，這就是打假球。

黃國昌說，牛煦庭不只讓民進黨原形畢露，還在立法院幫大家爭取權益，幫警察、消防爭取原本應該有的權益，最後臨門一腳就是牛煦庭。牛煦庭是一個有理念、有原則、不打假球的立委，這樣的立委如果不挺，要挺什麼樣的立委。726這一戰攸關台灣能不能有完整的民主制度，也攸關台灣會不會變成一言堂，拜託大家不分黨派，站出來投「不同意罷免」。

陳之漢表示，颱風重創台灣，民進黨還在搞大罷免，現在颱風又來了，就看賴清德還剩下多少票。一直選舉跟罷免，大家都不用做事，這是國家該做的事嗎？民進黨執政9年，槍枝氾濫、兒童被虐死，國家什麼時候只能原諒壞人，好人只能瑟瑟發抖，9年過去，民進黨只把媒體控制得更牢，這是國家的不幸。如果立委被罷免掉，我們的錢誰來幫忙顧？自己的台灣自己救，一定要出來投票，守著牛煦庭。

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