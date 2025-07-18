華新英國子公司擴產 英駐台代表：台英關係新里程碑
英國駐台代表包瓊郁今天指出，支持華新麗華投資英國先進製造及能源產業，此舉不僅呼應英國近期發表的嶄新產業戰略，更為台英投資與貿易夥伴關係樹立新的里程碑。
英國在台辦事處今天發布新聞稿指出，華新麗華宣布其英國子公司Special Melted Products（SMP）在英國南約克郡（South Yorkshire）雪菲爾（Sheffield）針對英國鋼鐵及先進製造業的重大投資計畫，包括購置高端製程熔煉及鍛造設備、擴建現有廠區，以拓展航太與能源材料產品線，初步預計截至2028年將創造超過200個高技術職缺。
英國在台辦事處表示，英國財政部暨商業貿易部投資部長葛斯塔夫松（Gustafsson）女爵昨天在英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）、英國對台貿易特使福克納勳爵（Lord Faulkner of Worcester）等人陪同下，一起造訪SMP位在雪菲爾的廠區，慶祝台英合作再添成功案例。
英國在台辦事處指出，華新麗華這次在英國的投資，橫跨航太、鋼鐵、核能等多項關鍵領域，不僅呼應英國近期發布的嶄新產業戰略（Modern IndustrialStrategy）中對於先進製造和高成長型產業的重視，也和德勤（Deloitte）最新財務長調查結果顯示，英國為全球最受青睞的投資目的地之一不謀而合。
葛斯塔夫松表示，嶄新產業戰略致力為英國的未來產業創造高薪工作，這次投資「展現出對雪菲爾世界級製造業的高度信賴，與英國的發展願景完美契合」。
包瓊郁說，很高興支持華新麗華投資英國先進製造及能源產業，此舉不僅呼應英國近期發表的嶄新產業戰略，更為台英投資與貿易夥伴關係樹立新的里程碑；英國擁有全球領先的研發實力，學術研究發表量全球第3、創新生態系也名列世界前5，奠定在這些優勢上，期待能夠進一步深化台英商業關係，讓英國成為台灣企業的最佳投資地。
華新麗華董事長焦佑倫表示，英國擁有台灣所無法比擬的全球航太、能源、核電等龐大市場，此次投資不僅是SMP發展歷程中重要的里程碑，更展現了華新麗華全球化布局的堅定決心，未來計畫於英國設立研發中心，進一步強化材料及數位技術創新實力，同時深化與歐洲市場的合作關係，攜手推動產業升級與永續發展。
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