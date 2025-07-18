國內政治因對岸干涉更激烈 蕭美琴：對社會團結造成壓力

副總統蕭美琴今天出席台灣外國記者會 (Taiwan Foreign Correspondents' Club)活動，談及「國內的挑戰」指出，國內政治競爭因假訊息和中國積極干涉而更加激烈，對社會的團結造成壓力。

蕭美琴下午出席台灣外國記者會「與蕭美琴副總統對話」活動，蕭美琴開場以全英文致詞，隨後進行不公開的媒體問答。

根據總統府公布的新聞稿，蕭美琴談及「國內的挑戰」時表示，台灣面對自身結構性考驗等問題。如同其他工業化國家，台灣正面臨社會快速老化、少子化及世代公平的現實問題，並致力縮小不同地區之間以及傳統產業與新興產業之間的落差。

蕭美琴表示，政府正在推動雙軸轉型，包括邁向淨零碳排和數位經濟，這兩者都需要公共投資、私人創新和深度社會調適。這些長期挑戰需要立即行動，同時，國內政治競爭因假訊息和中國積極干涉而更加激烈，對社會的團結造成壓力。

蕭美琴強調，政府有很多工作要做，必須審慎應對所有內部和外部挑戰，以確保台灣的經濟和民主保持韌性。

蕭美琴也提及政府優先事項、已取得的進展以及未來發展方向。首先是強化國防及全社會韌性。過去二周大家都見證了同步進行的城鎮韌性演習與漢光41號演習，也注意到政府在國防戰略上進行以軍事現代化及全社會韌性為基礎的改革與整合。

蕭美琴說，台灣的軍事改革著重於打造具實力、可信賴並能迅速應對威脅的部隊。這不僅意味著投資硬體裝備，更包括作戰準則、戰備狀況以及人力素質的提升。政府已將國防預算提升至歷史新高，重點包括不對稱作戰能力、聯合作戰與兵力整合、後備部隊的現代化、恢復義務役並強化訓練及投資本土國防產業。

蕭美琴表示，然而，現代安全威脅不僅限於戰場。台灣正面臨多面向的挑戰，包括網路攻擊、假訊息、供應鏈中斷與經濟脅迫。因此，賴總統所領導的政府正致力於建構「全社會防衛韌性」體系。

蕭美琴說，政府透過多種整合方式來推動此一目標，包括民防訓練、關鍵基礎設施保護、戰略物資儲備、通訊韌性、避難設施、金融韌性、網路安全等各面向。該目標是在強化社會團結、準備和韌性，不僅著重在嚇阻威脅，也強化應對頻繁天然災害對社會造成損害的能力。

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