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談兩岸政策 蕭美琴：捍衛穩定現狀符合區域利益

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
副總統蕭美琴今天出席台灣外國記者會 (Taiwan Foreign Correspondents' Club)活動。圖／取自總統府Flickr
副總統蕭美琴今天出席台灣外國記者會 (Taiwan Foreign Correspondents' Club)活動。圖／取自總統府Flickr

副總統蕭美琴今天出席台灣外國記者會 (Taiwan Foreign Correspondents' Club)活動，談及「兩岸政策」時指出，賴清德總統已多次重申我國政府致力維護台海和平與穩定的承諾。「捍衛穩定的現狀是我們的選擇，不是因為比較容易，而是這樣才是負責任並符合區域利益」。

蕭美琴下午出席台灣外國記者會「與蕭美琴副總統對話」活動，蕭美琴開場以全英文致詞，隨後進行不公開的媒體問答。

根據總統府公布的新聞稿，蕭美琴談及「兩岸政策」時表示，政府堅持以有原則與負責任的態度來處理兩岸關係。賴總統已多次重申我國政府致力維護台海和平與穩定的承諾。台灣人民愛好和平，是世界上最友善、最慷慨的民族之一，不尋求衝突，也不會挑釁對抗。

蕭美琴表示，正如賴總統在就職演說所提，「我們已呼籲中華人民共和國在對等與尊嚴重的基礎上，與台灣民選政府展開對話」。數十年來，台灣人民與企業為中國的成長與繁榮做出貢獻，而這一切只有在和平穩定的環境下才有可能實現。軍事恫嚇只會適得其反，剝奪兩岸人民追求成長與繁榮的機會。

蕭美琴說，遺憾的是，除了解放軍的軍事演習外，也觀察到中共積極滲透、破壞與分化我方社會的行動急遽增加。為了捍衛我國民主與社會凝聚力，賴總統針對中共運用混合手段企圖削弱我國並破壞現狀的行徑，提出了17項因應策略。「捍衛穩定的現狀是我們的選擇，不是因為比較容易，而是這樣才是負責任並符合區域利益」。

蕭美琴說，面對中國在軍事、經濟、政治和心理的持續打壓，過去一年這些壓力有增無減，包括軍事威脅不斷升高、灰色地帶行動不曾間斷、以及經濟脅迫等。但中國只是更廣泛、更動盪全球局勢中的一環。

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