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「剴剴條款」45名綠委不投票 朱立倫：有聽見孩子的哭聲嗎？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫。記者林俊良／攝影

剴剴案」震驚全台，立法院今日三讀通過「刑法」部分條文修正，虐殺7歲以下孩童最重可處死刑，但對藍白所提第286條修正動議，民進黨立委集體投下反對票。國民黨主席朱立倫表示，剴剴的哭聲，全台灣都聽見了。為什麼民進黨要反對？一個孩子被凌虐致死，卻反對嚴懲凶手？

朱立倫說，虐童零容忍，不再有下一個剴剴，強力譴責民進黨的冷血無情。今天，國民黨團全力推動、社會各界期盼的刑法修法終於三讀通過。虐殺未滿7歲孩童者，最重處以死刑，凌虐致死也可處死刑、無期徒刑或10年以上徒刑，用法律寫下最清楚的底線，對傷害孩子的人，絕不原諒。

朱立倫表示，剴剴的哭聲，全台灣都聽見了。「但令人震驚的是，當我們為孩子站出來，當我們用立法行動向惡保母宣戰，投下反對的卻都是民進黨的立委！為什麼民進黨要反對？一個孩子被凌虐致死，你們卻反對嚴懲凶手？難道在民進黨眼裡，受害的孩子連基本的尊嚴與正義都不值得擁有？」

朱立倫指出，在每一位父母、每一個社會大眾都在為剴剴掉眼淚的時候，民進黨的立委卻選擇和加害者站在一起。這不是政黨之爭，這是善與惡的分界。為剴剴、為每一個無法為自己發聲的孩子，堅決說不。守住了這條防線，也守住了社會的良知。社會更會記住這一天。

朱立倫表示，誰站在孩子身邊，誰選擇為加害者開脫，誰願意用法律守護未來，誰又把正義踩在腳下。今天在立法院表決時，民進黨竟然全體反對，必須強力譴責民進黨不願提高刑責，相信民眾看在眼裡也絕不會原諒民進黨的冷血。7月26日對民進黨的冷血無情投下不同意罷免票，守護為孩子挺身而出的立委。

虐童 民進黨 死刑 朱立倫 剴剴案

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