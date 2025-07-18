友邦青年圓夢計畫首批來台 賴總統盼增進國家邦誼

賴清德總統18日上午接見「邦交國青年來台圓夢計畫」首批來台青年，他歡迎友邦青年來台追求夢想、學習專業知識，並期盼藉此機會深入了解台灣文化及人民，與台灣建立更深厚的情誼，增進國家邦誼。

訪賓一行由外交部長林佳龍、史瓦帝尼王國駐台大使蒙西比（Promise Sithembiso Msibi）、馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）、吐瓦魯國駐台大使法莉莉（Lily Tangisia Faavae）陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安、教育部次長張廖萬堅也在座。

賴總統首先聽取友邦青年分享圓夢計畫，隨後致詞表示，台灣與史瓦帝尼王國、帛琉共和國、馬紹爾群島共和國及吐瓦魯國有共同理念、價值及深厚的情誼，彼此是一家人。因此，台灣推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，將台灣年輕人送到邦交國追求夢想，也歡迎友邦青年來台追求夢想。

賴總統表示，相信大家此行會有很好的收穫，不論是因應氣候變遷的農業發展及永續觀光等議題，或想進一步了解台灣的文化、人民的生活情感，外交部及教育部都會給予最好的協助。

賴總統提到，今日特別安排在與友邦國家元首餐會的大禮堂、及提供台灣美食「燒餅夾蛋配豆漿」來款待友邦青年，期勉在台期間，除專心學習專業課程之餘，也把握機會品嘗台灣美食、欣賞台灣美麗的風景，並對台灣人民有進一步了解，建立更深厚的情誼，在回國後也請傳達來自台灣人民的關懷。

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