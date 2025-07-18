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2026選區變動 中選會：竹北市畫2選舉區、4縣市增平地或山地原民選區

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中央選舉委員會今開委員會議，審議通過下屆直轄市、縣（市）議員選舉新竹縣、彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市選舉區變更案。聯合報系資料照
中央選舉委員會今開委員會議，審議通過下屆直轄市、縣（市）議員選舉新竹縣、彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市選舉區變更案。聯合報系資料照

中央選舉委員會今開委員會議，審議通過下屆直轄市、縣（市）議員選舉新竹縣、彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市選舉區變更案，其中新竹縣第1選舉區（竹北市）畫分為2選舉區，彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市分別增設平地或山地原住民議員選舉區，將於12月24日前依法發布選舉區變更公告。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法規定，直轄市、縣（市）議員選舉區由該會畫分，該會於2024年即函請各直轄市、縣（市）選舉委員會針對下屆直轄市、縣（市）議員選舉區是否須變更進行檢討，其中新竹縣、彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市提出選舉區變更建議意見，其餘直轄市、縣（市）均建議維持本屆議員選舉區畫分。

中選會指出，新竹縣竹北市受新竹科技園區等產業園區發展及遷住人口影響，西區、東區發展呈現差異，且第1選舉區（竹北市）選出名額12名，為適度調整選舉區規模，合理反映民意代表性，該會通過新竹縣選舉委員會擬議的選舉區變更案，將鐵路以西之尚義里等15里畫為第1選舉區，鐵路以東之竹北里等16里畫為第2選舉區。

另依2024年8月修正公布之地方制度法第33條第2項規定及戶籍統計人口數，彰化縣、雲林縣、基隆市及新竹市應新增平地原住民議員或山地原住民議員名額。中選會表示，依各該直轄市、縣（市）選舉委員會之建議，彰化縣增設第10選舉區（彰化縣之山地原住民）；雲林縣增設第7選舉區（雲林縣之平地原住民）及第8選舉區（雲林縣之山地原住民）；基隆市增設第9選舉區（基隆市之山地原住民）；新竹市增設第7選舉區（新竹市之山地原住民）。

中選會強調，直轄市、縣（市）選舉區如有變更，應於公職人員任期或規定之日期屆滿1年前發布，本屆直轄市、縣（市）議員任期於2026年12月25日屆滿，因此將於今年12月24日前依法發布選舉區變更公告。

新竹縣選舉

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