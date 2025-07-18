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瓜地馬拉議長訪立院 強調兩國邦誼不容交換

中央社／ 台北18日電

立法院長韓國瑜今天接見瓜地馬拉國會議長羅慕斯。韓國瑜說，期盼台瓜友誼長存，加大交流。羅慕斯強調，「我們只想跟中華民國台灣維持正式的外交關係」，希望兩國情誼更加深化，邦誼不容交換。

韓國瑜在朝野立委等人陪同下在立法院接見羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）訪團，羅慕斯還特別在簽名簿題字留念。

韓國瑜致詞提及，中華民國跟瓜地馬拉雙方的情誼已超過90年，瓜地馬拉跟台灣簽訂自由貿易協定後，雙方的貿易數字激增，且台灣人每喝的10杯咖啡中，就有1杯是瓜地馬拉咖啡。

韓國瑜說，台灣已跟瓜地馬拉建立半導體合作，未來如果開花結果，將影響瓜地馬拉在科技業幾十年的發展，也希望雙方對於年輕學子的教育、高科技、農業或醫療等領域的合作能繼續加大、加深，期盼台瓜友誼長存。

羅慕斯透過翻譯指出，瓜地馬拉能成為台灣的友邦、稱台灣為朋友，令人萬分驕傲，也榮幸跟台灣一起捍衛這至為重要的雙邊關係。此外，這次是跨黨派的國會訪問團，期盼透過多元代表性，傳達與中華民國台灣持續維繫堅定雙邊關係的立場。

羅慕斯提到，去年曾有非常不負責任的媒體提議瓜地馬拉政府跟中國政府深化經貿或政治關係，但他要再次重申，那僅是媒體錯誤及不負責任的提議。包括他以及瓜地馬拉國會意見領袖要大聲疾呼的是，堅定捍衛與中華民國台灣的關係，「我們只想要跟中華民國台灣維持正式的外交關係」。

羅慕斯表示，中華民國台灣跟瓜地馬拉的邦誼，絕對不會像其他的中美洲國家，會因為一條公路、一座球場等而進行任何交換，「我們的邦誼是不容交換的」，這不僅是因為台灣對瓜地馬拉的協助有多麼重要，更是中華民國台灣本身所代表、存在的意義。

羅慕斯指出，無論在科技還是醫療衛生上，長期以來台灣對於國際社會、全人類福祉的貢獻，有目共睹，「我們堅持支持與捍衛跟中華民國的關係」，而瓜地馬拉國會也通過2項決議，向聯合國最高機構要求讓台灣享有在多邊組織中的所有權利，也應參與多邊組織的所有會議、機制與活動。

羅慕斯最後提到，感謝台灣長期在農業、醫藥、道路基礎工程等各方面與瓜地馬拉的寶貴合作，希望兩國情誼更加深化。

韓國瑜 瓜地馬拉 中華民國台灣

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