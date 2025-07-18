談兩岸關係 副總統：捍衛現狀符合區域責任與利益

副總統蕭美琴今天提到與美國對等關稅談判表示，談判團隊幾乎全天候力求達成協議，以實現貿易平衡，同時推動雙邊在科技投資及其他領域的進一步合作。談到兩岸關係，她強調，「捍衛現狀是我們的選擇，不是因為簡單，而是因為這符合我們整個區域的責任與利益」。

副總統下午出席台灣外國記者會 （Taiwan ForeignCorrespondents' Club）「與蕭美琴副總統對話」活動致詞表示，台灣人民託付總統賴清德及政府團隊領導國家，已經1年多了。14個月裡，儘管挑戰重重，依然專注於實踐承諾，打造一個安全、民主、創新、包容的台灣，並以全球夥伴關係與區域穩定為基礎。

副總統分享執政第一年的反思、正在做的事情以及還有多少工作要完成。她說，台灣位於全球最具活力且充滿爭議的地緣政治環境中心，過去1年，面臨來自中國在軍事、經濟、政治與心理層面的壓力不但沒有減輕，反而進一步升高。升級的軍事脅迫、持續不斷的灰色地帶行動，以及經濟脅迫。

她並說，當前世界正經歷多重衝擊與結構性轉變，包括衝突與戰爭、貿易緊張、人工智慧與其他科技帶來的顛覆性創新，當然還有跨國挑戰，例如極端氣候，都不斷考驗著國際體系的應變能力。而國內則面臨自身的結構性挑戰，人口快速老化、出生率下降，以及世代公平的課題。

談到優先施政，副總統首先提到國防，她說，過去兩週大家見證了漢光41號演習，同時也舉行了城鎮韌性演練。台灣正致力於推動國防戰略的改革與整合，這套戰略不僅聚焦於軍事現代化，也以整體社會的韌性為基礎。

她表示，軍事改革目標是建立一支有能力、有嚇阻力、並能具體回應台灣所面對威脅的部隊。這代表不只是投資在軍事裝備，也著重在作戰理念、備戰程度、訓練內容與人力素質的提升上。台灣已將國防預算提升至歷史新高，著重於不對稱作戰能力、聯合作戰、兵力整合、後備部隊現代化、延長兵役制度、強化訓練內容，同時也積極投入本土國防產業的建設。但現代安全威脅並不僅止於戰場。

她說，包括網路攻擊、假訊息、供應鏈中斷以及經濟脅迫。因此，總統領導的政府也在建立一套全社會的韌性架構。目標是培養全民的團結、準備與韌性，不僅是為了嚇阻敵方，更是為了強化台灣面對頻繁自然災害所帶來社會衝擊的應變能力。

談到兩岸關係，副總統表示，台灣人民熱愛和平，也是世界上最友善且慷慨的人民之一。不尋求衝突，也不會挑釁對抗。正如賴總統在就職演說中所指出的，呼籲中國大陸以平等與尊重的態度，與台灣這個民主選出的政府展開對話。

但她遺憾的是，除了解放軍的軍事演習外，還看到中共在滲透、破壞及分化台灣社會方面的挑釁與積極行動急劇增加。賴總統為了保護台灣的民主與社會凝聚力，提出了17項行動方針。「捍衛現狀是我們的選擇，不是因為簡單，而是因為這符合我們整個區域的責任與利益」。

第三，談到經濟與國際夥伴關係。副總統表示，持續與友好國家及理念相近的社會推動夥伴關係。與美國方面，談判團隊幾乎全天候努力，力求在「對等關稅」達成協議，以實現貿易平衡，同時推動雙邊在科技投資及其他領域的進一步合作。

她列舉，與歐洲及其他理念相近的民主國家，擴大了貿易、綠色科技、半導體供應鏈、衛星與太空等多領域的合作。近期與英國和加拿大的協議，也為促進更多貿易與合作奠定基礎。

她表示，在印太地區，持續推動新南向政策，促進投資、學術交流與區域整合。與邦交國合作方面，外交部已啟動「盟友繁榮計畫」，旨在分享台灣在數位、綠能、健康及韌性經濟等關鍵領域的專業知識與服務。簡言之，台灣不僅在建設自己的經濟，也以互聯互通的方式，與夥伴共同支持成長與繁榮。

副總統表示，台灣正積極推動人工智慧與淨零碳排兩大關鍵轉型。同時，也保持開放態度，積極探索全球正在研發的新潔淨能源技術，以因應未來數年持續成長的需求。

最後，副總統表示，台灣不是被動的行動者，不只是被動反應，正透過夥伴關係、創新和民主決心，塑造自己的未來。

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