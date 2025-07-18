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風災凸顯執政傲慢 醫師批側翼網路言論審查如小獨裁者

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
賴清德總統到台南勘災，一下車遭受災戶開嗆。圖／聯合報系資料照
賴清德總統到台南勘災，一下車遭受災戶開嗆。圖／聯合報系資料照

近日颱風重創南部地區，台南災情特別嚴重，政府災後處置與言論風氣，卻引起社會討論。醫師沈政男發文指出，當前台灣民主問題不只來自於制度缺陷，更來自「無數個小小獨裁者」的網路言論審查，甚至動輒以移送法辦或言語威嚇，壓制不同聲音。

沈政男表示，只要民眾對災情的描述與官方說法有所出入，就可能被警告「小心言論」，甚至被暗示會遭到法律追訴；而在網路上，則充斥著類似「要保重喔」這類貌似關心，實為警告的留言。他直言，這樣的氛圍，早已背離真正民主社會所應有的多元與寬容。

他進一步點出，賴清德總統在風災期間南下勘災時發言，引發部分災民反感，尤其是涉及「屋頂要自己爬」等語句，被認為缺乏同理心，甚至引起部分民眾不滿。有台南災民因為爬屋頂修房子墜落？然後綠營的反應卻是「不要消費災民！」

沈政男指出，賴清德向來給人「愛教訓人」的印象，卻少見調整語氣與溝通方式，反映執政者在面對災民時，仍欠缺謙卑與體察民情的能力。

沈政男批評，綠營長年在台南穩居優勢，導致部分政治人物對基層聲音充耳不聞。沈政男形容，「既然下次選舉災民還是會投給我，那我就更沒必要說場面話了」，這種「鐵票區傲慢」對地方發展與民主深化都是一大阻力。

他呼籲台南市民，應該從此次風災經驗中思考，為何民進黨在鐵票區能表現得如此高姿態？他認為，唯有打破鐵票結構，政治人物才會真正重視在地民意，地方才能真正進步；而若台南能擺脫「綠營囊中物」的標籤，對台灣整體民主發展也將是一大助力。

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