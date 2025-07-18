快訊

網紅「鳳梨」嘉義駕車遭連開12槍 槍手共犯落網檢方聲押

復康聯盟黨拿陸資金吸收退役軍人 內政部：7月16日自行申請解散

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
復康聯盟黨負責人屈宏義因違反國家安全法，經法院判處10年有期徒刑，內政部表示，復康聯盟黨已於7月16日自行申請解散，內政部於今日予以備案。圖為內政部長劉世芳。聯合報系資料照
復康聯盟黨負責人屈宏義因違反國家安全法，經法院判處10年有期徒刑，內政部表示，復康聯盟黨已於7月16日自行申請解散，內政部於今日予以備案。圖為內政部長劉世芳。聯合報系資料照

復康聯盟黨負責人屈宏義因違反國家安全法，經法院判處10年有期徒刑。內政部表示，屈宏義依法已不具政黨負責人資格，經內政部限期該黨於3個月內重行選任負責人。該黨因黨務無法運作，已於7月16日自行申請解散，內政部於今日予以備案。

內政部表示，復康聯盟黨負責人屈宏義及主要幹部，涉收境外敵對勢力資金組織政黨，吸收退役軍人擔任幹部，蒐集並交付軍事情資，經法院於6月26日判決處有期徒刑3年6月至10年不等刑期。

內政部指出，因該黨目的及行為危害中華民國存在及自由民主憲政秩序情節嚴重，內政部原已蒐整相關事證，預備提請政黨審議會審議後聲請違憲解散，「現因復康聯盟黨以黨員已陸續流失，黨務運作全面停擺，主動申請解散並經內政部予以備案，故不會再啟動政黨違憲解散機制。」

內政部表示，政黨從事政治活動，應確實遵守政黨法及相關法律，不得有接受境外勢力指示、委託或資助，從事發展組織之行為，以免觸犯國安法規定而遭受處罰及解散。呼籲民眾組織政黨及從事相關活動，勿淪為中共統戰工具，共同維護我國自由民主，健全政黨政治發展。

軍人 統戰 幹部 境外敵對勢力 內政部

延伸閱讀

李鴻源質疑颱風應變 內政部：防災體系未崩壞盼支持

北市將修辦法助輝達落腳北士科 估2個月內完成

中壢高中新校舍啟用！內政部斥資1.7億元 打造綠建築教學樓

罷免投票倒數...16日0時起發布或引述民調 最高罰200萬

相關新聞

與民進黨不同調？「剴剴條款」二讀按贊成 邱議瑩道歉：失誤按錯

立法院今天三讀刑法修正案，虐殺兒童可判死刑。二讀表決時，民進黨出席立委除邱議瑩外，45票全投下不贊成票；三讀時，民進黨全...

風災凸顯執政傲慢 醫師批側翼網路言論審查如小獨裁者

近日颱風重創南部地區，台南災情特別嚴重，政府災後處置與言論風氣，卻引起社會討論。醫師沈政男發文指出，當前台灣民主問題不只...

復康聯盟黨拿陸資金吸收退役軍人 內政部：7／16自行申請解散

復康聯盟黨負責人屈宏義因違反國家安全法，經法院判處10年有期徒刑。內政部表示，屈宏義依法已不具政黨負責人資格，經內政部限...

大法官人事案表決採部分放行？藍營點名2人死當

立法院完成大法官人事案全院委員會審查，將在大罷免投票前一天、7月25日行使同意權。在野黨是否放行部分人選備受關注，藍營點名，7位大法官被提名人的人事同意權案，不管是全部封殺還是部分放行，有2位被提名人幾近是死當，不可能同意。

「剴剴案條款」三讀通過 時代力量：杜絕兒虐不能只靠重刑

立法院會今三讀修正通過刑法部分條文，加重虐童刑責，包括增訂殺害未滿7歲之人加重其刑1／2、以凌虐方式殺害未滿7歲之人處死...

受邀出席駐台外國記者會 蕭美琴解釋賴17條原因

副總統蕭美琴今天（ 7月18日）下午二時出席台灣外國記者會，致詞一開頭就提到剛結束的漢光演習，表示政府正同時因應內部及外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。