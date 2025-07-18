復康聯盟黨拿陸資金吸收退役軍人 內政部：7月16日自行申請解散
復康聯盟黨負責人屈宏義因違反國家安全法，經法院判處10年有期徒刑。內政部表示，屈宏義依法已不具政黨負責人資格，經內政部限期該黨於3個月內重行選任負責人。該黨因黨務無法運作，已於7月16日自行申請解散，內政部於今日予以備案。
內政部表示，復康聯盟黨負責人屈宏義及主要幹部，涉收境外敵對勢力資金組織政黨，吸收退役軍人擔任幹部，蒐集並交付軍事情資，經法院於6月26日判決處有期徒刑3年6月至10年不等刑期。
內政部指出，因該黨目的及行為危害中華民國存在及自由民主憲政秩序情節嚴重，內政部原已蒐整相關事證，預備提請政黨審議會審議後聲請違憲解散，「現因復康聯盟黨以黨員已陸續流失，黨務運作全面停擺，主動申請解散並經內政部予以備案，故不會再啟動政黨違憲解散機制。」
內政部表示，政黨從事政治活動，應確實遵守政黨法及相關法律，不得有接受境外勢力指示、委託或資助，從事發展組織之行為，以免觸犯國安法規定而遭受處罰及解散。呼籲民眾組織政黨及從事相關活動，勿淪為中共統戰工具，共同維護我國自由民主，健全政黨政治發展。
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