「剴剴案條款」三讀通過 時代力量：杜絕兒虐不能只靠重刑

立法院會今三讀修正通過刑法部分條文，加重虐童刑責，包括增訂殺害未滿7歲之人加重其刑1／2、以凌虐方式殺害未滿7歲之人處死刑或無期徒刑等規定。時代力量表示，杜絕兒虐不能只靠重刑，真正能從前端防止兒虐的兒童托育服務法，目前還躺在立院衛環委員會，遲遲沒有排審。

時代力量表示，「台灣不能再有下一個剴剴」已是全民共識，但重刑嚇阻是最後手段，要保護孩子，應盡速完成「兒童托育服務法」，真正的「兒虐零容忍」不應僅止於加重刑責，更要健全制度、強化對兒童的整體保護。

時代力量指出，剴剴案的悲劇，凸顯出台灣現行保母監管制度存在重大漏洞，訪視與監管強度不足，使得危機無法在第一時間被發現與介入。

時代力量指出，真正能夠從前端防止兒虐，完善托嬰保母系統的「兒童托育服務法」，目前卻還躺在立法院衛環委員會，遲遲沒有繼續排審，監視器雲端備份、保母監管記點制、提升居托服務品質、保母資訊透明化，這些真正能夠守護孩子、讓家長安心的政策，遲遲未能落實。

時代力量呼籲，兒虐零容忍絕不能只停在加重刑責，立法院衛環委員會應盡速排審「兒童托育服務法」，切勿錯過重要的立法時機，讓改革繼續延宕下去。

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