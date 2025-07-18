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總統府舉行駐台外國記者 蕭美琴解釋賴17條的原因
副總統蕭美琴今天（ 7月18日）下午二時出席台灣外國記者會，致詞一開頭就提到剛結束的漢光演習，表示政府正同時因應內部及外部挑戰，在當代地緣政治緊張與假訊息氾濫的挑戰下，台灣需要建立多層次的社會韌性。
蕭美琴表示，台灣愛好和平不挑釁，她稱對岸正式國名PRC，表示台灣多年來對中國經濟發展有貢獻，中國卻以軍事、經濟威嚇對付台灣，只會適得其反。
蕭美琴解釋，中國對台的攻勢多樣，這是賴清德總統提出17條的原因， 防衛台灣也符合整個區域利益。
針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，賴清德今年3月13日提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查及管理等。
蕭美琴說，台灣經濟與世界高度整合，與美國的貿易談判夜以繼日，在科技、投資與其他領域強化雙邊合作及夥伴關係。台灣不光是發展自身經濟，而是讓友邦一起繁榮。
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