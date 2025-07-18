與民進黨不同調？「剴剴條款」二讀按贊成 邱議瑩道歉：失誤按錯

立法院今天三讀刑法修正案，虐殺兒童可判死刑。二讀表決時，民進黨出席立委除邱議瑩外，45票全投下不贊成票；三讀時，民進黨全員改不投票表態；立法院長韓國瑜宣讀全案三讀後，民進黨團又全員到議場舉牌，高喊「支持增訂虐殺兒童罪，可處死刑」，引發立場轉彎質疑。

邱議瑩表示，今天在「刑法」第286條修正草案二讀表決中，她因為操作失誤按下「同意」按鈕，與民進黨團立場不符，造成社會大眾與關心此案者的誤解，深感抱歉，特此鄭重說明與致歉。

邱議瑩指出，她始終堅持對兒童保護應以制度改革為優先，並審慎面對極刑議題。三讀表決時，她依據立場未參與贊成投票，盼社會大眾能理解此次錯誤非本意，也絕非價值立場的轉變。再次向所有關心「剴剴案」與兒少人權的朋友致上最深歉意，未來她將以更嚴謹的態度面對每一次表決，避免再度發生類似錯誤。

民進黨立委莊瑞雄表示，虐殺兒童處以極刑，不分黨派沒有任何立委反對，「剴剴案」如此慘絕人寰，給他審一樣判死刑。但問題是，藍白的修法版本是不管什麼罪章、有死刑就好。把這麼大權力交給國家，每個法官都判得不一樣，並不是有人死掉就一定判死刑。

民進黨立委郭昱晴表示，修法過程必須在不違反「兩公約」基本人權保障的前提下，保留法律區分動機與行為嚴重性的彈性原則，才能真正符合比例原則與法治精神。民進黨團擔心刑罰若超出比例原則，不僅無法彰顯司法正義，更可能誤傷脆弱家庭與邊緣母親，造成新的社會創傷。

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