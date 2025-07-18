警校生成功嶺結訓 劉世芳盼貢獻提升全社會防衛量能
內政部長劉世芳今天主持替代役第266梯次基礎訓練結訓典禮，她感謝役男日前協助颱風災後復原，也盼他們未來投入警政、消防、海巡等機關服務後，為社會奉獻所長，提升全社會防衛量能及強化國土防衛韌性。
內政部透過新聞稿指出，替代役第266梯次基礎訓練結訓典禮為警大及警專畢業生的專列梯次，劉世芳在警大代理校長陳惠堂、警專校長方仰寧陪同下參加典禮。
劉世芳致詞指出，此次颱風丹娜絲造成台南、嘉義、雲林等地區嚴重災情，此梯次役男在基礎訓練期間已受過初級救護技術員（EMT-1）、防災士及志願服務等專業訓練，具備緊急應變、協作救援及社區服務等專長，因此結訓役男共出勤4280人次執行雲嘉南地區的災害復原協作任務，幫助民眾清理家園，展現替代役訓練對國家防災量能的具體貢獻，受到災區地方政府及民眾肯定，展現最帥替代役風景。
劉世芳也說，因應強化全民國防兵力結構調整，內政部持續與國防部針對役期調整、體位區分標準修正、訓練方式等業務密切合作，現已規劃完整配套措施。自民國112年起，在基礎訓練期間新增打靶射擊訓練、全民防衛動員、民防及防災士等課程，強化役男自我防護與緊急救護等民防任務執勤能力，讓役男除了平時擁有協助災害搶救、醫療救護的能力，戰時也能支援軍事勤務，共同維護國家安全。
劉世芳表示，役男都是國家用心栽培的人才，未來即將投入警政、消防、海巡等機關服務，盼秉持為民服務的熱忱，為社會奉獻所長，以提升全社會防衛量能及強化國土防衛韌性。
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