快訊

經典賽／收到卡洛爾回覆 蔡其昌：他不想多占台灣名額

罷團語出驚人！直言投降中共將把男人送戰場 女人小孩淪器官庫

日本星期天決戰參議院！石破茂政權恐不保？

警校生成功嶺結訓 劉世芳盼貢獻提升全社會防衛量能

中央社／ 台北18日電
內政部部長劉世芳。 圖／聯合報系資料照片
內政部部長劉世芳。 圖／聯合報系資料照片

內政部長劉世芳今天主持替代役第266梯次基礎訓練結訓典禮，她感謝役男日前協助颱風災後復原，也盼他們未來投入警政、消防、海巡等機關服務後，為社會奉獻所長，提升全社會防衛量能及強化國土防衛韌性。

內政部透過新聞稿指出，替代役第266梯次基礎訓練結訓典禮為警大及警專畢業生的專列梯次，劉世芳在警大代理校長陳惠堂、警專校長方仰寧陪同下參加典禮。

劉世芳致詞指出，此次颱風丹娜絲造成台南、嘉義、雲林等地區嚴重災情，此梯次役男在基礎訓練期間已受過初級救護技術員（EMT-1）、防災士及志願服務等專業訓練，具備緊急應變、協作救援及社區服務等專長，因此結訓役男共出勤4280人次執行雲嘉南地區的災害復原協作任務，幫助民眾清理家園，展現替代役訓練對國家防災量能的具體貢獻，受到災區地方政府及民眾肯定，展現最帥替代役風景。

劉世芳也說，因應強化全民國防兵力結構調整，內政部持續與國防部針對役期調整、體位區分標準修正、訓練方式等業務密切合作，現已規劃完整配套措施。自民國112年起，在基礎訓練期間新增打靶射擊訓練、全民防衛動員、民防及防災士等課程，強化役男自我防護與緊急救護等民防任務執勤能力，讓役男除了平時擁有協助災害搶救、醫療救護的能力，戰時也能支援軍事勤務，共同維護國家安全。

劉世芳表示，役男都是國家用心栽培的人才，未來即將投入警政、消防、海巡等機關服務，盼秉持為民服務的熱忱，為社會奉獻所長，以提升全社會防衛量能及強化國土防衛韌性。

替代役 役男 劉世芳

延伸閱讀

丹娜絲颱風後評防災 劉世芳：預防、災中及災後復原都很快

替代役男投入嘉市公園復建 內政部長劉世芳與市長黃敏惠慰勉感謝

丹娜絲重創雲嘉南 劉世芳勉替代役男投入災後復原

獨／國軍很忙！內政部出手動員千名替代役赴災區搶救

相關新聞

與民進黨不同調？「剴剴條款」二讀按贊成 邱議瑩道歉：失誤按錯

立法院今天三讀刑法修正案，虐殺兒童可判死刑。二讀表決時，民進黨出席立委除邱議瑩外，45票全投下不贊成票；三讀時，民進黨全...

「剴剴案條款」三讀通過 時代力量：杜絕兒虐不能只靠重刑

立法院會今三讀修正通過刑法部分條文，加重虐童刑責，包括增訂殺害未滿7歲之人加重其刑1／2、以凌虐方式殺害未滿7歲之人處死...

總統府舉行駐台外國記者 蕭美琴解釋賴17條的原因

副總統蕭美琴今天（ 7月18日）下午二時出席台灣外國記者會，致詞一開頭就提到剛結束的漢光演習，表示政府正同時因應內部及外...

「剴剴條款」三讀通過 虐殺7歲以下童最重死刑

立法院今日三讀通過「刑法」部分條文修正，增訂第272條之1，對未滿7歲者犯殺人罪，加重其刑2分之1，倘虐殺未滿7歲者，處...

民團批2028無煤中火「政治凌駕專業」呼籲投罷免 中市府：可行目標

立法院6月3日表決通過2028無煤中火，民間團體今天偕民進黨台中黨團，批評政治凌駕專業，恐導致台灣未來缺電，且空汙問題中...

駁賴清德抗中保台 趙少康：抗不能保 民主才能護台

賴清德總統昨視導「台北市2025城鎮韌性演習」，致詞表示讓「中華民國派反共、台派守護台灣」，反共護台成為守護台灣必要真實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。