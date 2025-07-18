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「剴剴條款」三讀通過 虐殺7歲以下童最重死刑

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
立法院今日三讀通過「刑法」部分條文修正，倘虐殺未滿7歲者，處死刑或無期徒刑。投反對票的民進黨團提出支持增訂「虐殺兒童罪」可處死刑，反對倉促立法。記者胡經周／攝影
立法院今日三讀通過「刑法」部分條文修正，倘虐殺未滿7歲者，處死刑或無期徒刑。投反對票的民進黨團提出支持增訂「虐殺兒童罪」可處死刑，反對倉促立法。記者胡經周／攝影

立法院今日三讀通過「刑法」部分條文修正，增訂第272條之1，對未滿7歲者犯殺人罪，加重其刑2分之1，倘虐殺未滿7歲者，處死刑或無期徒刑；另也修訂第286條，凌虐未滿7歲者因而致死，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

投反對票的民進黨團提出支持增訂「虐殺兒童罪」可處死刑，其中當過法官民進黨立委吳秉叡質疑，第286條修正後的罪刑與第272條之1幾乎相當，難見差異，他質疑民眾黨是以民粹方式處理。

當過律師的民進黨立委莊瑞雄則表示，沒有人反對虐殺兒童處極刑，但不能亂修，應該放在殺人罪章，卻放在傷害罪章，不要以為定在7歲以下就可以杜絕，還反問，「那8歲呢？9歲呢？」，呼籲不要倉促立法，依剴剴案的情況，給他來審照樣可以判到死刑。

立法院長韓國瑜敲槌，三讀通過「刑法」部分條文修正，增訂第272條之1，對未滿7歲者犯殺人罪，加重其刑2分之1，倘虐殺未滿7歲者，處死刑或無期徒刑；另也修訂第286條，凌虐未滿7歲者因而致死，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。記者胡經周／攝影
立法院長韓國瑜敲槌，三讀通過「刑法」部分條文修正，增訂第272條之1，對未滿7歲者犯殺人罪，加重其刑2分之1，倘虐殺未滿7歲者，處死刑或無期徒刑；另也修訂第286條，凌虐未滿7歲者因而致死，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。記者胡經周／攝影

虐殺 民進黨 死刑 剴剴案

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