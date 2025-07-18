民團批2028無煤中火「政治凌駕專業」呼籲投罷免 中市府：可行目標

立法院6月3日表決通過2028無煤中火，民間團體今天偕民進黨台中黨團，批評政治凌駕專業，恐導致台灣未來缺電，且空汙問題中市府負主要責任，不該甩鍋中火，7月26日罷免投同意，才能讓台灣更好。市府回應，從數據來看，2028無煤中火是可行目標，也捍衛市民健康。

中台灣教授協會、台灣環境公益暨能源轉型協會、台灣小水力綠能產業聯盟、台中市醫界聯盟與台中市議會民進黨團今天共同發聲，小水力聯盟理事長洪正中指出，台中前市長林佳龍任內訂定生煤管制自治條例，規定所有業者4年內減煤40%，現任市長盧秀燕當選後，卻毫無作為，只把中火當政治提款機。

中台灣教授協會衛生環境組召集人林子賢與中興大學教授莊秉潔表示，中火2016到2021年空汙排放量降低了六成，反而其他來源的空汙增加3%，距離市民更近的焚化爐對健康的危害可能更大。醫師杜承哲指出，中火對健康的影響很少超過10%，找對來源才能避免肺癌。

中台灣教授協會召集人蘇勳璧說，工業廢氣、交通廢氣加上街道揚塵，實際上真正造成空汙危害的項目主要由台中市政府業管，但台中這幾年空汙表現平平，去年被納入PM10三級空汙防制區，盧秀燕要深切檢討；中火光供應台中用電量就不夠，2028無煤中火沒有配套，恐導致發電量不足，置民生經濟於何地。

台灣綠色科技發展協會理事長陳世雄稱，能源是多方面的，不能禁止任何一項，水力、風力、地熱與火力都要兼顧，至於核電，當初民團反對核四的貪汙腐敗，且核廢料與安全問題難解。中台灣教授協會理事長葉晉玉認為，無煤中火是騙局，真正目的是重啟核電，全國人民期期以為不可。

民進黨台中黨團總召王立任等人表示，中央規畫2034無煤中火有既定期程，國民黨想強行縮短7年，卻提不出具體替代方案，台中3藍委廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋提案只是為了保住立委，盧秀燕大力推動更是直指2028總統大選，政治凌駕專業，台中人726一定要投下罷免票，守護社會、政治與環境。

台中市環保局回應，中火現燃煤量相當於330萬瓩裝置容量的全年發電量，而興建中的燃氣機組2部合計就有260萬瓩，2027年民營中佳電廠燃氣機組商轉，又會再增加61.2萬瓩，證明中火具備增氣減煤的條件；燃煤造成空汙是不爭的事實，為維護市民健康，要求逐年減煤訴求的「2028無煤中火」是可行目標。

國民黨市議會黨團書記長李中認為，中火後續還有4部燃氣機組要上線，若6部燃氣機組全部運作，發電量高達780萬瓩，遠比目前10部燃煤機組的550萬瓩高，2028無煤中火完全可行。盧秀燕與藍委力推無煤中火是捍衛民眾健康，與政治無關。 民進黨台中市議會黨團總召王立任（左三）等人強調，藍營推動2028無煤中火基於政治目的，726大罷免投同意才能守護台灣。記者陳敬丰／攝影 台中市政府表示，中火的燃氣機組與民間電廠燃氣機組一一上線，完全可以頂替燃煤機組的發電量，為了市民健康，2028無煤中火是可行目標。圖／聯合報系資料照片 台中民團批評，2028無煤中火是政治凌駕專業，台中空汙問題市府要負主要責任。記者陳敬丰／攝影

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