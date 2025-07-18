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接待瓜國國會議長訪團 林佳龍盼深化雙邊合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍圓滿完成巴拉圭的訪問行程，於 16 日傍晚返抵國門，正值其出訪期間，台灣在中美洲的友邦瓜地馬拉國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）親自率團訪台。林佳龍在17日上午陪同羅慕斯晉見總統賴清德，晚間並在外交部設宴款待訪團一行，林佳龍表示，外交部將持續透過教育、產業等多元交流合作，推動「總合外交」與「榮邦計畫」，實現台瓜共榮願景。

林佳龍表示，賴總統在會晤中特別感謝羅慕斯議長長期在國際公開場合堅定支持台灣國際參與。羅慕斯議長不僅代表國會簽署友台決議，更針對中國大陸錯誤詮釋聯合國大會第 2758 號決議發表聲明。林佳龍說，這是羅慕斯議長繼 2024 年 7 月後再次訪台，他在晚宴時也恭賀羅慕斯於同年 10 月順利連任，瓜地馬拉國會黨派多元、文化多樣，羅慕斯能連任足見其卓越領導力獲得肯定。

林佳龍指出，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）伉儷 6 月甫來台進行國是訪問，期間兩國簽署「推動半導體產業發展合作意向書」、「建立政治諮商機制瞭解備忘錄」及「促進供應鏈雙邊投資意向書」，奠定雙邊合作更穩固基礎，顯見台瓜交流日益密切、合作持續深化。

「人才是國家發展的根本」，林佳龍指出，外交部正規劃設立「瓜地馬拉半導體科技碩士專班」，並與當地大學協商推動「雙聯學位」，期盼藉由高等教育合作，進一步拉近台瓜距離、深化雙邊邦誼。林佳龍也提到，外交部陸續邀集我國企業赴瓜地馬拉考察與採購，涵蓋紡織、海鮮、咖啡與科技等多元產業領域，並與瓜國商工總會及企業界交流意見，建立實質合作管道。

林佳龍說，自其上任以來積極推動「總合外交」，並提出「榮邦計畫」，透過結合我國產業優勢與友邦合作，在醫療、農業、教育、婦女賦權等領域推動具體合作，成果豐碩，也攜手造福人民。林佳龍最後強調，期盼未來持續攜手政府與民間資源，深化兩國更多面向、更實質的合作，實現台瓜共榮願景。

瓜地馬拉 林佳龍

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