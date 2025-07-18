駁賴清德抗中保台 趙少康：抗不能保 民主才能護台
賴清德總統昨視導「台北市2025城鎮韌性演習」，致詞表示讓「中華民國派反共、台派守護台灣」，反共護台成為守護台灣必要真實具體的行動。中廣前董事長趙少康今日表示，不是「抗中保台」，抗是不能保的，民主才能保台灣，中國14億人嚮往台灣民主，保台不是靠武力競賽。
賴清德昨日表示，團結不是口號，團結要有共同的信念，還要有具體的行動，共同信念就是反共，反併吞、護主權，維護民主。推動全社會防衛韌性，讓每一個人都能夠了解到保家衛國、人人有責，這樣的共同信念，才能夠產生出具體對保護國家有實體意義的具體行動，「讓中華民國派反共、台派守護台灣，反共護台成為守護台灣必要真實具體的行動」。
針對賴清德說法，趙少康表示，什麼中華民國派反共、台派護台，不是這樣。他作為國民黨員，國民黨的政策就是反共、反「台獨」。「台獨害台灣」，不能接受共產制度，所以國民黨是反共、反台獨，民主保台灣，不是抗中保台，抗是不能保的，民主才能保台灣。
趙少康強調，要用最大的民主、更大的民主，來對照共產制度、對照社會主義，台灣2300萬人愛台灣的制度。中國14億人嚮往台灣的民主制度，就是對台灣最大的保障，不是靠武力競賽，不是靠買多少飛機、飛彈。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言