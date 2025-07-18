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駁賴清德抗中保台 趙少康：抗不能保 民主才能護台

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統昨視導「台北市2025城鎮韌性演習」，致詞表示讓「中華民國派反共、台派守護台灣」，反共護台成為守護台灣必要真實具體的行動。中廣董事長趙少康今日表示，不是「抗中保台」，抗是不能保的，民主才能保台灣，中國14億人嚮往台灣民主，保台不是靠武力競賽。記者邱德祥／攝影
賴清德總統昨視導「台北市2025城鎮韌性演習」，致詞表示讓「中華民國派反共、台派守護台灣」，反共護台成為守護台灣必要真實具體的行動。中廣董事長趙少康今日表示，不是「抗中保台」，抗是不能保的，民主才能保台灣，中國14億人嚮往台灣民主，保台不是靠武力競賽。記者邱德祥／攝影

賴清德總統昨視導「台北市2025城鎮韌性演習」，致詞表示讓「中華民國派反共、台派守護台灣」，反共護台成為守護台灣必要真實具體的行動。中廣前董事長趙少康今日表示，不是「抗中保台」，抗是不能保的，民主才能保台灣，中國14億人嚮往台灣民主，保台不是靠武力競賽。

賴清德昨日表示，團結不是口號，團結要有共同的信念，還要有具體的行動，共同信念就是反共，反併吞、護主權，維護民主。推動全社會防衛韌性，讓每一個人都能夠了解到保家衛國、人人有責，這樣的共同信念，才能夠產生出具體對保護國家有實體意義的具體行動，「讓中華民國派反共、台派守護台灣，反共護台成為守護台灣必要真實具體的行動」。

針對賴清德說法，趙少康表示，什麼中華民國派反共、台派護台，不是這樣。他作為國民黨員，國民黨的政策就是反共、反「台獨」。「台獨害台灣」，不能接受共產制度，所以國民黨是反共、反台獨，民主保台灣，不是抗中保台，抗是不能保的，民主才能保台灣。

趙少康強調，要用最大的民主、更大的民主，來對照共產制度、對照社會主義，台灣2300萬人愛台灣的制度。中國14億人嚮往台灣的民主制度，就是對台灣最大的保障，不是靠武力競賽，不是靠買多少飛機、飛彈。

趙少康 賴清德 抗中保台 台獨

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