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總統接見友邦圓夢青年 燒餅夾蛋加豆漿早餐上桌迎賓

中央社／ 台北18日電
總統賴清德（右）18日上午在總統府接見「邦交國青年來台圓夢計畫」首批來台青年，並在會中聆聽來台友邦青年發表感言。中央社記者鄭清元攝 114年7月18日 中央通訊社
總統賴清德（右）18日上午在總統府接見「邦交國青年來台圓夢計畫」首批來台青年，並在會中聆聽來台友邦青年發表感言。中央社記者鄭清元攝 114年7月18日 中央通訊社

政府推動的「青年百億海外圓夢計畫」特別將範圍擴大至邦交國的年輕人，總統賴清德今天接見首批來台青年，總統特地準備了台灣人常吃的燒餅夾蛋及豆漿招待友邦青年，並說，這也是總統府大禮堂第一次用早餐歡迎貴賓。

外交部長林佳龍表示，除了邀請友邦青年來台圓夢外，外交部也與友邦合作邀請台灣青年赴友邦圓夢，將陸續前往史瓦帝尼、馬紹爾等7個友邦，期待透過青年之間的互動與學習，讓邦誼延續到下個世代。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安、林佳龍等人陪同下在總統府接見「邦交國青年來台圓夢計畫」首批來台的友邦青年們，總統聆聽每位青年的發言後致詞表示，台灣與史瓦帝尼、帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯等友邦擁有共同的理念和價值，同時也有深厚情誼，「我們是一家人」。

他並說，當台灣推動「青年百億海外圓夢計畫」，將年輕人送到友邦追求夢想時，他就想到也應該歡迎友邦年輕人來到台追求夢想。很高興今天終於見面了，為了歡迎大家，這次與大家見面的總統府大禮堂，也是台灣歡迎友邦元首、總理的地方，但歡迎友邦元首或總理是午宴，但今天歡迎大家是用早餐。

總統說，「你們應該是台灣第一次在這個總統府的大禮堂用早餐歡迎的貴賓，而且招待的早餐是台灣人常吃的燒餅、油條還有豆漿，今天吃的是燒餅夾蛋還有豆漿，希望你們會喜歡。」

總統表示，從友邦青年分享的內容中，相信此行應該會有很好的收穫，不管是因應氣候變遷下的農業發展、永續觀光或想進一步了解台灣的文化、人民的生活與情感，相信外交部、教育部都會給予最好的協助。

總統希望大家專心學習專業的課程外，花點時間吃吃台灣的美食、看看台灣美麗的風景，對台灣人民有進一步的了解，建立更深厚的情誼，也請友邦青年們回國後向國家元首、總理等人表達來自台灣的關懷之意。

此外，這次友邦青年來到台灣其中一個行程就是到大巨蛋看棒球賽，所以總統準備棒球T恤及毛巾送給青年們。

外交部長林佳龍致詞表示，邦交國青年來台不僅展現台灣與友邦的深厚情誼，更為與友邦交流合作揭開嶄新一頁。總統深信青年是國家的未來與希望，因此提出「青年百億海外圓夢計畫」，並特別將參與對象擴大至友邦的青年，期盼讓更多來自友邦的青年有機會來到台灣實現夢想，藉此深化台灣與友邦之間的交流合作。

他說，這次計畫特別設計永續觀光與智慧農業兩大主題，期盼透過為期兩週的專業學習與文化交流，讓大家不僅能夠獲得專業知識與技能，也能親身體驗台灣的風土民情，讓這趟圓夢之旅，能成為大家人生中難忘的回憶，也期待將台灣所見所聞帶回國內分享，成為推動台灣與友邦關係的橋樑，

林佳龍表示，首批來台青年都是友邦的社會菁英，誠摯期盼青年們此行也能踴躍分享自己的寶貴知識、經驗及歷史文化，與台灣青年交流時能彼此啟發、相互學習，與進一步認識這個世界的精彩跟多元。此外，外交部也與友邦合作邀請台灣青年赴友邦圓夢，將陸續前往史瓦帝尼、馬紹爾等7個友邦，期待透過青年之間的互動與學習，讓邦誼延續到下個世代。

他提到，接下來，外交部將繼續與教育部合作，開發更多前往友邦實習的機會，完成賴總統所交付的任務。

青年 賴清德 總統府 外交部

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