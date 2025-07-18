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民眾黨黨代會「2年條款」成關鍵 黨代表喊：戰前換將犯大忌

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨8月10日將辦黨代表大會，其中「2年條款」存廢備受關注，有黨代表認為，民眾黨前主席柯文哲正面臨司法迫害，民眾黨面臨艱困局面，與當初訂2年條款時已不同，需要有非常做法。圖／聯合報系資料照片
民眾黨8月10日將辦黨代表大會，其中「2年條款」存廢備受關注，有黨代表認為，民眾黨前主席柯文哲正面臨司法迫害，民眾黨面臨艱困局面，與當初訂2年條款時已不同，需要有非常做法。圖／聯合報系資料照片

民眾黨8月10日將辦黨代表大會，其中「2年條款」存廢備受關注，今正式連署。據悉，有黨代表提案暫不執行，因2026將至，戰前換將是兵家大忌；主張執行者則認為要配養更多人才。民眾黨前秘書長謝立功也坦言，頻有黨內人士結合外力運作廢除該條款，處理必須慎重，否則可能造成黨分裂。

據了解，有黨代表提案應暫不執行2年條款，因為民眾黨前主席柯文哲正面臨司法迫害，民眾黨面臨艱困局面，與當初訂2年條款時已不同，需要有非常做法，2026選戰是民眾黨生死之戰，現任立委耕耘近2年，應擔起為黨出征參選或輔選責任區的重責大任，目前由民眾黨立院黨團總召黃國昌帶領的是黨內最強戰力團隊，戰前換將是兵家大忌。

至於反對廢除者則主張2年條款能讓更多政治素人有機會增加實戰經驗，著眼2028立委選舉布局，若廢除2年條款，屆時2028年民眾黨將只剩13名有立委經驗候選人；反觀若繼續執行，將會有21名有立委經驗者，讓民眾黨追上國民兩黨。再加上若這時廢除該條款，會出現更多搖擺不定等傳言，民眾黨勢必要有誠信，走出與兩大黨不同的做法，且卸任的8位立委，也能在2026年擔任金雞母，帶領候選人參戰。

不過除了正反雙方，也有黨代表認為，目前針對該條款仍未有充分討論，不該在黨代表大會做出存廢與否決定，應先擱置討論。

謝立功說，從該8席立委尚未上任起，是否維持2年條款就不斷被討論，如今柯文哲遭羈押已近11個月，黨主席亦已換成黃國昌，主客觀環境的確不同，因此頻有黨內人士結合外力運作廢除該條款，未來其存廢議題的處理方式必須慎重，否則可能造成民眾黨分裂。

謝立功坦言，相信此刻贊成與反對方都正在摩拳擦掌積極準備中，預料在黨代表大會中將有激烈辯論，已知部分黨代表提出黨章修正案，針對重大政策的表決方式，應採記名方式進行，倡議建立更具責任與透明的表決機制，不論外界是否解讀為派系之爭，不如認真思考如何讓黨的制度更健全，避免柯文哲及民眾黨政治誠信破產，透過制度培養人才方為上策，如果前面已浪費1年半，還有半年更該加速練兵。

民眾黨8月10日將辦黨代表大會，有黨代表認為若這時廢除2年條款，會出現更多搖擺不定等傳言，民眾黨勢必要有誠信，卸任的8位立委，也能在2026年擔任金雞母。圖／聯合報系資料照片
民眾黨8月10日將辦黨代表大會，有黨代表認為若這時廢除2年條款，會出現更多搖擺不定等傳言，民眾黨勢必要有誠信，卸任的8位立委，也能在2026年擔任金雞母。圖／聯合報系資料照片

黨代表 謝立功 民眾黨

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