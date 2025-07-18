立法院確定延會到8月31日 民進黨團：保護傘撐好撐滿

立法院本會期已延會至7月31日，立法院院會今天處理民眾黨團提案再延會至8月31日，結果在藍白人數優勢下通過，民進黨團質疑，是為涉不實連署案而將司法保護傘撐好撐滿，民進黨立委王義川批，國民黨是怕涉案被押走，民眾黨當小弟幫拿傘，要套句立法院長韓國瑜的話「可憐啊」。

民進黨團幹事長吳思瑤則批，史上最混國會，憑什麼史上最長延會？公然利用立委特權妨礙司法、躲避司法偵辦，延會不是不行，但要有合理正當理由，但民眾黨提案延會，完全沒有理由，「不開會幹嘛延會，不用在那邊假認真，民眾黨現在延會是各取所需，利用考察當作秀的秀場，讓黃國昌去板橋汐止去選舉」。 立法院院會今天處理民眾黨團提案再延會至8月31日，結果在藍白人數優勢下通過。民進黨團質疑，是為涉不實連署案而將司法保護傘撐好撐滿。記者胡經周／攝影

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