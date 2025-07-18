快訊

蘋果用戶注意！iPhone陷最新資安威脅 4危機這一項最容易被騙

渣男騙稱妻「是姊姊」隱瞞已婚！正宮告小三求償60萬 結果出乎意料

帶你看《大狩獵展》！AR體驗爽被魔物「巨尾甩臉」、必買魔物獵人限定商品

林飛帆：若無反侵略反併吞信念 團結只是口號

中央社／ 台北18日電
2025城鎮韌性（防空）演習17日登場，身兼北市指揮官、台北市長蔣萬安（右三）下午現身松山國小聽取簡報，包含行政院政務委員季連成（右二）、美國在台協會台北辦事處處長谷立言（右五）、國安會副秘書長林飛帆（右一）也到場觀看演習。記者洪子凱／攝影
2025城鎮韌性（防空）演習17日登場，身兼北市指揮官、台北市長蔣萬安（右三）下午現身松山國小聽取簡報，包含行政院政務委員季連成（右二）、美國在台協會台北辦事處處長谷立言（右五）、國安會副秘書長林飛帆（右一）也到場觀看演習。記者洪子凱／攝影

國安會副秘書長林飛帆表示，台灣人民已經用民主終結以前槍口對著民眾的威權時代。若沒有反侵略、反併吞的信念，團結不只可能變成口號，也可能成為協助敵人槍口對準台灣人民的工具。

2025城鎮韌性演習昨天在台北市舉行，台北市長蔣萬安致詞說，「團結來自於我們都是一家人，槍口絕對不對內」。總統賴清德致詞時表示，「團結不是口號，團結要有共同的信念」。

同在演習現場的林飛帆昨天深夜在臉書發文表示，2025年城鎮韌性（全民防衛動員）演習，最後一個場次在台北市落幕。從上午針對中共侵略進行兵推，下午也針對急救站、救濟站、物資配售、關鍵基礎設施防護進行演練。很感謝中央到地方，所有團隊的共同努力，讓演練順利流暢。

他說，很多人關心，為什麼今年的演習這麼不一樣，特別的認真，是不是中共真的準備要侵略台灣了。「中共的演習是為了軍事擴張和侵略做預演。我們演習是為了守住台灣，守護自由民主與和平的現狀」。此刻的演習，並不代表明天危機就會發生。

林飛帆表示，現在的演習是為了如果真的有一天侵略發生，台灣有沒有能力、實力和信心有效的應對，保護所珍愛的一切。

他說，漢光演習，演練的是軍方的防衛能力；而城鎮韌性演習，是讓非軍事部門，無論中央或地方，政府或民間，知道如何在危機發生時，維持國家永續，社會持續運作，民眾得以獲得保護，進而互相幫助。

他表示，每一個人，無論軍人或非軍人，都可以是守護家園和協助彼此的關鍵力量。這就是全社會防衛韌性的意義。有準備、更安全 這也是全世界各國都正在努力的方向。

林飛帆指出，在台北的演練，無論是市長蔣萬安，還是賴總統都提到「團結不是口號」，蔣萬安甚至提到「槍口絕不對內」。

他進一步說，大家都清楚，台灣人民已經用民主終結了以前那個槍口對著民眾的威權時代。也如同賴總統所說，面對當前中共威權擴張的侵略野心，台灣內部必須一致對外，反共、反併吞、守護民主和平，就是團結彼此的共同理念，也只有奠基於此才可能有一致的行動，共同強化國土安全韌性，讓國家更強韌，並嚇阻北京的冒進、躁進。

他表示，若沒有反侵略、反併吞的信念，團結不只可能變成口號，也可能成為協助敵人槍口對準台灣人民的工具。

林飛帆 城鎮韌性演習 台灣人

延伸閱讀

【重磅快評】蔣萬安點破賴清德假韌性，谷立言聽懂嗎？

影／讚蔣萬安更有總統高度 王鴻薇呼籲團結

賴清德昨韌性演習是「第六講」？她譏：但被蔣萬安超前打臉

面諫賴清德「一家人槍口不對內」 網讚爆蔣萬安：帥爆了

相關新聞

「剴剴條款」三讀通過！虐殺7歲以下童最重死刑 45綠委反對

立法院今日三讀通過「刑法」部分條文修正，增訂第272條之1，對未滿7歲者犯殺人罪，加重其刑2分之1，倘虐殺未滿7歲者，處...

「剴剴條款」三讀通過 虐殺7歲以下童最重死刑

立法院今日三讀通過「刑法」部分條文修正，增訂第272條之1，對未滿7歲者犯殺人罪，加重其刑2分之1，倘虐殺未滿7歲者，處...

民團批2028無煤中火「政治凌駕專業」呼籲投罷免 中市府：可行目標

立法院6月3日表決通過2028無煤中火，民間團體今天偕民進黨台中黨團，批評政治凌駕專業，恐導致台灣未來缺電，且空汙問題中...

駁賴清德抗中保台 趙少康：抗不能保 民主才能護台

賴清德總統昨視導「台北市2025城鎮韌性演習」，致詞表示讓「中華民國派反共、台派守護台灣」，反共護台成為守護台灣必要真實...

剴剴條款通過！立院三讀修刑法 虐殺嬰幼兒判死

北市剴剴虐童案受到各界高度矚目，被告保母劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑，不少民眾認為判決過輕應處以死刑。立法院會1...

民眾黨黨代會「2年條款」成關鍵 黨代表喊：戰前換將犯大忌

民眾黨8月10日將辦黨代表大會，其中「2年條款」存廢備受關注，今正式連署。據悉，有黨代表提案暫不執行，因2026將至，戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。